Tensión entre Makoke y Lorena Morlote en Supervivientes

¡Jaleo en Supervivientes! Makoke y Lorena Morlote han protagonizado el último enfrentamiento del programa de Telecinco. Al principio del programa, parece que la situación no iba a ir a más cuando ambas se saludaron cordialmente con dos besos a su entrada en el plató, pero todo se revolucionó en los minutos siguientes.

El causante de la pelea, un vídeo del programa en el que Morlote se queda callada cuando Laura Matamoros le dice "Makoke no es tu amiga". Makoke lo ha interpretado como una burla y se ha sentido ofendida por ello, diciéndoselo en el plató del programa. "¿Cuántas veces te has dado golpes en el pecho diciendo que como me ha ayudado Makoke no me ha ayudado nadie?", le recriminó.

Lo que parece claro tras el incidente es que parece improbable una reconciliación entre ambas. Tan solo el tiempo y el transcurrir de los programas de Supervivientes dirán si lo que en su día fue una sólida relación de amistad tiene visos de reformularse.

Sea como fuere, Supervivientes sigue siendo un éxito desde su debut allá por el año 2000. Los constantes enfrentamientos entre sus concursantes son noticia día tras día en los medios de comunicación y en redes sociales, que arden con cada declaración subida de tono.