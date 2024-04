"Makoke a la calle". Si eres fan del programa de televisión "Supervivientes", seguro que te suena. Se trata del famoso grito de Laura Matamoros que se hizo viral al instante y que dejaba ver la enemistad que hay entre ella y la colaborada televisiva.

Esto llevo al enfado a Makoke pero, ahora, lo está aún más tras una inesperada situación que se ha dado. Una extraña pareja que ha desatado comentarios y críticas que ha llevado a Makoke a estallar por completo y soltar todo.

Lorena Morlote, íntima amiga y peluquera de confianza de Makoke, ahora parece que se ha aliado con Laura Matamoros. De esto, ha hablado Makoke en el programa "Así es la vida".

Desde el plató de ‘Así es la vida’, Makoke dudaba: “No me queda claro ¿El trato que tenemos ahora es cordial o ‘incordial?” Y es que dice no entender el mensaje de Laura: “Después de verlo dos veces no me he enterado”.

Makoke explota contra Lorena Morlote

En cuanto a Lorena, Makoke cree que está siendo “muy cobarde” porque no ha mantenido una posición ecuánime ante los ataques de Laura: “Puede decir, a Makoke vamos a dejarla aparte. No ha tenido narices de hacerlo y ya está”.