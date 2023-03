Desde hace años se han ido reduciendo las medidas del equipaje de mano de las compañías aéreas basándose en las nuevas recomendaciones de IATA conocidas como Cabin OK.

IATA, la asociación internacional de transporte aéreo, consultó a Boeing y Airbus sobre las medidas más recomendables en los aviones más habituales, y a partir de su respuesta, emitió una recomendación "oficial": no exceder de 55 x 35 x 20 cm, ruedas, asas y bolsillos incluidos.

Medidas propuestas por IATA para maletas de cabina

Esta propuesta responde a las dimensiones ideales para el mejor aprovechamiento del espacio de cabina, de forma que todos los pasajeros tengan la posibilidad de volar con su equipaje de mano a bordo. Sin embargo, la recomendación de IATA quedó en eso, en una simple propuesta. Lo cierto es que no hay una medida estándar aceptada por todas las aerolíneas. Son similares, pero no todas iguales, y si tu maleta excede las medidas que admite la compañía con la que vas a volar, puede ocurrir que no tengas más remedio que facturarla y que te cobren la tarifa correspondiente, como sucede en especial con compañías aéreas low cost o de bajo coste.

Límites de tamaño para maletas de cabina

En general, las compañías aéreas son ligeramente más generosas que IATA con las dimensiones, aunque está bien saber que si tu maleta mide 55 x 35 x 20 la admitirán en todas las compañías. La única salvedad es Qatar Airways (50x37x25), que, aunque en su conjunto supera las medidas recomendadas (112 cm frente a los 110 de IATA), las organiza de una manera diferente.

¿Quieres saber qué maleta se puede llevar en el avión sin facturar?

Este es el tamaño del equipaje de mano admitido en cabina en las principales aerolíneas: