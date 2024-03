Diez países del mundo además de España que también celebran la Semana Santa

Si te encanta viajar pero no quieres perderte la Semana Santa, debes saber que España no es el único sitio donde hay Pasión y procesiones. Por el contrario, si huyes de ella, también te convendrá saber dónde no encontrarte de repente un desfile de esos que prefieres esquivar.

Aquí va un lista de países donde la Semana Santa se celebra, aunque de una manera diferente a la que ves en España: