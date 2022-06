Unidad para salvar una fábrica señera de Toro

“Es un golpe terrible”. De esta manera, el secretario provincial de UGT, Ángel del Carmen, ha calificado la decisión del Grupo Siro de paralizar la actividad en todas sus fábricas y que compromete el futuro de los 300 empleados de la ubicada en Toro.

No obstante, el dirigente sindical reconoció que la controvertida decisión “la veíamos venir”, después de que los trabajadores votaran no al plan de mejora de la competitividad que, en su opinión, “era un chantaje en toda regla” a una plantilla que ha cumplido “con creces” y a la que, ahora, “cuando las cosas van mal”, no se le reconoce el esfuerzo y a la que Siro plantea un recorte de derechos laborales que “es inaceptable”.

Para Del Carmen, la estrategia de la compañía es clara, “o los trabajadores tragan o a la calle”, por lo que espera que las administraciones “reaccionen” y que Siro “recapacite” sobre los verdaderos objetivos de los fondos de inversión con los que había cerrado un acuerdo marco.

Para el secretario provincial de UGT es preciso que “los políticos arrimen el hombro” y que demuestren su interés por preservar el empleo y por garantizar la continuidad de una empresa “señera” en Toro y en la provincia de Zamora.

En la misma línea, la secretaria provincial de CC OO, Trinidad Acebes, reconoció que la paralización de la actividad en las fábricas de Siro es “algo que podía pasar”, después del rechazo de una amplia mayoría de los trabajadores al plan de viabilidad.

Acebes reafirmó su apoyo al “proceder del comité de empresa y de los trabajadores” de la fábrica de Toro, a la vez que subrayó que “no se puede castigar siempre a la misma parte”, máxime cuando la plantilla ha realizado un ingente esfuerzo, especialmente durante la pandemia.

Acebes también aboga porque las distintas administraciones se impliquen en la búsqueda de una solución que garantice el mantenimiento de Siro, aunque también insta a la sociedad zamorana a “dar un paso adelante” y a apoyar a los trabajadores porque, en una provincia en la que “contamos con poca industria”, el posible cierre de la factoría toresana “sería un palo tremendo” a todos los niveles.

Con preocupación, Tomás del Bien, alcalde de Toro, sigue el “minuto a minuto” de la crisis de Siro y de su repercusión en la ciudad y en la provincia.

Del Bien ha instado a la Junta y al Ministerio de Industria a que “pongan toda la carne en el asador” para intentar que la empresa logre mantenerse, así como unos puestos de trabajo que “tan importantes son para Toro y la provincia”.

Reconoció Del Bien que, en las últimas semanas, el Ayuntamiento ha estado muy pendiente del conflicto en Siro, además de mantener contactos con los trabajadores y con otras administraciones que, en este caso, tienen “competencias” y que deben intentar garantizar la continuidad de la compañía.

En cuanto a la convocatoria de posibles movilizaciones para apoyar a los trabajadores, como la que este domingo se celebrará en Venta de Baños, subrayó que, por el momento, “respetaremos al comité de empresa y a los empleados” que son los que deben “pilotar esta situación”, aunque aseguró que el Ayuntamiento estará a su lado en cualquier acción que decidan poner en marcha para defender sus puestos de trabajo.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Toro, Carlos Rodríguez, ha pedido la convocatoria de una reunión urgente a “cuatro bandas” entre el presidente de Siro, Juan Manuel González Serna, el Ministerio de Industria, la consejería de Industria y los sindicatos para alcanzar un “compromiso de futuro” que permita mantener las fábricas de Siro.

Además, para Rodríguez es necesaria “una unidad de acción de todos los actores” a los que ha instado a dejar a un lado la política y los “egos” para, entre todos, “buscar el bien común” y garantizar el empleo y la viabilidad de la empresa propietaria de una de las mayores fábricas de Toro.

De hecho, como subrayó, no es la primera vez que administraciones y sindicatos se unen para “sacar adelante una empresa” y, a modo de ejemplo, recordó la factoría leonesa de Vestas en Villadangos del Páramo o la de Made en Medina del Campo (Valladolid).

“Ahora toca hacerlo en Siro” aseveró Rodríguez, porque “es un motor para la economía de Toro y uno de los ejes vertebradores de su industria”.

El presidente de la CEOE de Toro, Elier Ballesteros abogó por “no buscar culpables” ante una situación compleja en la que es preciso que todas las partes “remen en la misma dirección”.

De hecho, para Ballesteros el posible cierre de la fábrica de Siro en Toro supondría un “duro golpe a nivel empresarial”, pero también tendría una repercusión negativa en la economía local y provincial.