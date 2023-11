Tras la entrevista que Edmundo Arrocet dio hace unos días en el 'Chester' con Risto Mejide, muchas han sido las informaciones que han salido acerca del humorista y de la recordada María Teresa Campos. Si ayer Alejandra Rubio le contestaba desde 'Así es la vida', hoy ha sido Carmen Borrego quien ha tenido que hacer frente a sus palabras.

La hermana de Terelu Campos ha asegurado que está cansada de que todas las semanas se hable de él y de su madre: "hace dos meses que murió mi madre, hoy hace dos meses, me quita la vida esto, estoy cansada de esto" aseguraba la colaboradora, que ha vuelto a recalcar sus palabras sobre él: "Dije que mi madre había sido feliz con él durante un tiempo y no lo dudo. Lo que dije que lo peor que le había pasado a mi madre en la vida ha sido este señor, lo mantengo, mi madre sí fue feliz con él, pero el tiempo que fue feliz luego lo pagó muy caro".

Además, Carmen también ha asegurado que "he vivido cosas que no he contado por respeto a mi madre" y ha comentado que "todas estas declaraciones las tenía que haber hecho con mi madre en vida para que pudiera contestarle".

"Que se vaya a Chile y no vuelva"

Harta de tratar todas las semanas las informaciones que salen sobre Edmundo y su familia hablando de María Teresa Campos, la tía de Alejandra Rubio ha mostrado su cansancio haciendo público su deseo de que se vaya a Chile y las deje tranquilas: "Que se vaya a Chile y no vuelva, que nosotras no hemos tenido una relación con este señor y no tiene por qué hablar de nosotras".

Por último, la colaboradora ha dejado claro que ni a corto ni a largo plazo se sentará con Edmundo Arrocet en un plató de televisión: "Yo jamás me sentaría en un plató con este señor, quien hace daño a mi madre me lo hace a mí, por respeto a mi madre y a su memoria, no me sentaré con este señor, otra cosa es que mi madre estuviera viva y me dijera 'pues siéntate a ver qué te dice'".