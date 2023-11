Sin ganas de celebración, así está viviendo Carmen Borrego este primer cumpleaños sin su madre, María Teresa Campos. Atravesando uno de lo momentos más complicados de su vida desde que tuvo que decirle adiós a su madre, la colaboradora de televisión ha reconocido que este no está siendo un cumpleaños fácil para ella y es que, en una fecha tan señalada, la ausencia de su madre es más evidente que nunca.

"No estoy para celebraciones de momento, lo podéis entender, un día con mi marido, con mi hija, con mi familia, pero sobre todo trabajando. Ahora me voy a seguir trabajando, no voy a hacer nada" nos reconocía visiblemente triste Carmen Borrego sobre los planes para su 57 cumpleaños.

Centrada en el trabajo y en disfrutar de la familia al margen de las polémicas que han perseguido a la familia en las últimas semanas tras la reaparición en sus vidas de Edmundo Arrocet (y sus problemas de Hacienda), Carmen también nos reveló cuá ha sido el deseo que ha pedido al soplar las velas: "He apagado una vela con mis compañeros y se la he dedicado al cielo. Lo único que quiero es que ella esté en paz y que desde arriba nos ayude a todos".