No es una etapa fácil para Edmundo Arrocet. El que fuese marido de María Teresa Campos durante más de cinco años atraviesa un momento delicado a nivel personal, pues desde el fallecimiento de María Teresa Campos ha protagonizado un tenso enfrentamiento con la familia de la fallecida. Además, una desorbitada deuda con Hacienda mantiene al humorista bajo el foco mediático.

Y es que según ha revelado 'El Periódico', Hacienda reclama al actor 127.000 euros, y sus bienes en España estarían a punto de ser embargados para solventar esta deuda que arrastra desde hace años. A pesar de que el chileno siempre se ha caracterizado por tener un gran patrimonio tanto en España como en su tierra natal, lo cierto es que no ha hecho frente a sus obligaciones con la Agencia Tributaria.

Edmundo Arrocet tiene una nueva novia británica

Según adelantaban en 'Vamos a ver', sus problemas con Hacienda comenzaron en el año 2014, cuando se le reclamaron 700.000 euros. Una elevadísima cantidad que pudo pagar en gran parte gracias a su participación en 'Supervivientes'. Sin embargo, todavía debe 127.000 euros y Estado español ha puesto "el ojo en él" y van a embargarle todos los bienes que tenga en España.

Sin embargo, y contra todo pronóstico, Arrocet no tendría ninguno porque el apartamento de 'soltero' en el que se instaló tras su ruptura con María Teresa Campos en 2019, sería de alquiler y las cuatro sociedades de las que es administrador único en nuestro país no tienen actividad ni capital a día de hoy. Una situación que parece no haber afectado a Edmundo, que tras un viaje a Londres para visitar a su nueva novia, está de regreso en Madrid .