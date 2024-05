La novena gala de 'Masterchef 12' ha tenido a la familia como plato principal. El programa terminó expulsando a Pilar que, pese haber comenzado la primera prueba con uno de los mejores platos, acabó siendo eliminada por un desastroso "pegote de masa" a la hora de realizar una pasta fresca con su respectivo cocinado, relleno y aderezo.

La primera prueba de la noche supuso un subidón de energía para los aspirantes al recibir la visita de sus familiares. Acompañados de sus seres queridos, los concursantes elaboraron diferentes técnicas como el adobo, el marinado o la curación. Pero la sorpresa no fue solo para los concursantes. El programa también quiso sorprender a uno de los jueces con otra visita inesperada.

Por primera vez en doce ediciones de ‘MasterChef' el hijo de Pepe Rodríguez sorprendió a su padre con el que iba a cocinar durante la prueba unas gambas marinadas. Una sorpresa que nadie se esperaba y dejó muy impactados a los concursantes y a los espectadores.

"Este programa es puñetero. Resulta que solo lo sabía Jordi que venía mi hijo. Siempre te sorprende y a los de dentro también", dijo el chef tras descubrir la visita.

Nada más verle aparecer en las cocinas, los aspirantes no tardaron en comentar el gran parecido entre los dos. Pero no solo los concursantes se quedaron sorprendidos al ver lo iguales que son. Las redes no tardaron en reaccionar al paso de Jesús por las cocinas de 'MasterChef'.

Además del parecido entre ambos, no parado de sacarle parecido a Jesús con diferentes actores como Robert Pattinson o Andrew Garfield, entre otros.