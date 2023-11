Edmundo Arrocet ha vuelto a hablar de María Teresa Campos y de sus hijas. A pesar de las críticas que ha recibido por las entrevistas que ha hecho tras la muerte de la emblemática presentadora -en las que no ha dudado en arremeter contra Terelu y Carmen Borrego- el humorista se ha reafirmado en todas y cada una de sus palabras en el primer programa de la nueva temporada de 'Viajando con Chester' de Risto Mejide.

¿Dónde está el WhatsApp?

Así, ha vuelto a negar que dejase a Teresita -como así la llama el chileno- por un Whatsapp y ha retado a las hijas de la comunicadora a mostrar dicho mensaje, que ellas sostienen que tienen en su poder y que dejaría en muy mal lugar al último amor de su madre.

"Yo no tengo nada que ocultar"

Además, Bigote ha insistido en que en su día dejó dinero tanto a la malagueña como a a Terelu -dejando claro que se lo ha devuelto-, que consiguió trabajo en un despacho de abogados tanto a la hija como al marido de Carmen -algo que la tertuliana ha negado- y que durante el tiempo que estuvo con María Teresa sus hijas apenas fueron a su casa: "Ya han pasado cuatro años que me están torturando y tengo que contar mi versión. Me duele que hayan dicho cosas de mí que no son verdad. Terelu no ha ido más de siete veces en seis años a su casa, y Carmencita menos. Que ella diga si no es verdad lo que yo he dicho. Que se siente frente a mí, yo no tengo nada que ocultar" ha retado.

Unas declaraciones que ponen de nuevo en el punto de mira a las hijas de la icónica comunicadora, y a las que Terelu ya ha reaccionado con la mayor de las indiferencias. La colaboradora ha salido esta mañana de su casa protegiéndose de la lluvia bajo un paraguas y, más seria que nunca, ha dado la callada por respuesta a los nuevos ataques de Edmundo.

La madre de Alejandra Rubio ha evitado responder a las 'provocaciones' del cómico -que ha reconocido que le gustaría sentarse frente a frente con ella para desmontar su versión- pero no ha podido evitar dar un sonoro portazo que deja entrever lo enfadada que está por esta nueva y polémica entrevista de Bigote.

Un silencio que tampoco ha roto cuando le hemos preguntado por la inesperada y sorprendente expulsión de Gustavo Guillermo de 'GH VIP' este miércoles 1 de noviembre por motivos disciplinarios.