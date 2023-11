El que fuese pareja de María Teresa Campos durante más de cinco años atraviesa un momento delicado a nivel personal, pues desde el fallecimiento de María Teresa Campos ha protagonizado un tenso enfrentamiento con la familia de la fallecida. Además, según ha revelado 'El Periódico', Hacienda reclama al actor 127.000 euros, y sus bienes en España estarían a punto de ser embargados para solventar esta deuda que arrastra desde hace años.

En este momento tan duro, la expareja de María Teresa Campos se ha sentado en el sofá de Risto Mejide, en el programa Viajando con Chester (Cuatro), donde se ha sincerado sobre su relación con la presentadora de televisión y con sus hijas, Terelu y Carmen Borrego.

"Yo le he dejado dinero a Teresita. Da vergüenza hablar de esto, pero hay que decirlo porque estoy hasta acá", decía Arrocet, en referencia a María Teresa. El chileno desmiente que estuviera con la presentadora para beneficiarse económicamente, y se ha mostrado también muy dolido con las hijas de esta por la forma en que se sintió tratado en la etapa final de su relación con María Teresa Campos y tras la ruptura entre ambos.

De hecho, la versión de Edmundo Arrocet es que él también ha ayudado a Terelu y Carmen Borrego. "Yo le he dejado dinero a Terelu", ha aseverado ante Risto Mejide. Al contrario de lo que se ha comentado en los mentideros, sería el chileno el que ayudaba económicamente a las Campos, y no al revés.

"Yo le he conseguido trabajo al marido de Carmen, a la hija de Carmen. Eso no lo nombran, no lo dicen". Ha concluido Edmundo en su entrevista más sincera.