A veces no se sabe si son amigos o enemigos. Joaquín Prat y Patricia Pardo, que comparten plató de televisión como presentadores, a veces se meten juntos en unos jardines de los que les cuesta salir. Sobre todo, porque siempre uno quiere quedar por encima del otro. Hay piques evidentes y muchas veces los gestos de Joaquín le delatan porque, si te fijas un poco, no puede ocultar que en ocasiones le saca de quicio. Nunca lo ha dicho públicamente pero Patricia a veces le pone muy nervioso, pese a reconocer la profesionalidad de su compañera.

Uno de esos últimos piques públicos en directo ha sido en una conexión con una periodista para hablar sobre un cadáver.

"Perdona que te corrija..."

Todo empezó cuando ella introdujo el tema: "Nos vamos a conocer el hallazgo de un cadáver en Valencia". Y ahí entró como un tiro él: "Perdóname... bueno, Valencia no, Comunidad Valenciana. Burriana para ser más exactos". Y ahí ella empezó a dar una clase de Geografía: "Castellón, Valencia y Alicante, las tres provincias de la Comunidad Valenciana".

Él intentó justificarse pero casi fue peor: "Es que si nos equivocamos de provincia quedamos muy mal y yo no lo había visto antes, si no te hubiera avisado, perdona la corrección", dijo, argumentado su correción. "No lo dudo, no lo dudo", dijo Pardo.

Claro como el agua

Si hay algo que distingue a Joaquín Prat es que es claro como el agua. "Abres los periódicos hoy en día y ves una cantidad de gente que por esto o por lo otro, porque estaba coincidentemente en un lugar donde se adjudican presupuestos, le acaba cayendo a una entidad porque estaba administrada por un hermano...”, empezó diciendo el presentador del espacio matinal de Telecinco.

Instantes después de estas primeras palabras, Joaquín Prat matizó de que estas palabras no iban por Rubiales, añadiendo que "no cabe un chorizo más" en nuestro país antes de concluir sus palabras al respecto. “Yo pensaba que esto se había acabado, y cada vez hay más chorizos en España. Los que somos decentes estamos hasta los cojones”, sentenció el comunicador bastante indignado antes de pasar al siguiente tema.