Narcís Rebollo ha presentado en Sevilla la 'Santalucía Universal Music Week' con motivo de los Grammy Latinos. Arropado por Tana Rivera, el marido de Eugenia Martínez de Irujo ha estado acompañado por la teniente de alcalde de Sevilla, Minerva Sales, y algunos artistas como José Mercé y Tomatito entre otros.

Posteriormente, el empresario ha asegurado al equipo de Europa Press que se encuentra organizando con mucha ilusión los premios 'Latin Grammys', que por primera vez se celebran fuera de América: "La verdad va a ser una gran semana para la ciudad, con una repercusión internacional enorme y creo que le da un valor a nuestra identidad como país y culturalmente muy importante. Por eso hemos querido hacer la gran gala del flamenco para enseñarle al resto del mundo los grandes artistas que tenemos en nuestro país".

Por otra parte, Narcís Rebollo no ha podido evitar hablar sobre la disputa que han protagonizado estos días su mujer con su hermano Cayetano Martínez de Irujo: "No hay ni un cisma, ni hay ninguna rotura, simplemente hay unos ajustes que tienen que hacer con alguna en relación a algunos negocios que tienen, pero no es nada grave ni nada que no se vaya a solucionar".

El marido de Eugenia ha optado por restarle importancia al conflicto familiar: "No, no, ni económico, al final es de ordenar las partes correspondientes a la hora de invertir, de cómo lo hace cada uno, pero que no tiene más importancia, o sea, que no es un cisma, si no simplemente".

A pesar de sus comentarios, el empresario asegura que Cayetano sigue siendo parte de la familia: "Bueno, pero a ver, si no es de la familia no estaría en el bautizo con todos y celebrando, yo creo que eso al final son frases". Además, ha confesado que su mujer siempre ha querido estar bien con sus hermanos: "Eugenia siempre está por la labor de hacer las cosas bien, y bien y con todos los hermanos, que siempre ha defendido a todos".