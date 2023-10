Cayetano Martínez de Irujo no está dispuesto a callarse más. Y es que tras no llegar a un acuerdo con sus hermanos Eugenia y Alfonso por por un aval bancario en una de las sociedades que tienen en común, ha hecho unas duras declaraciones confesando que sus hermanos "no son familia", acusando a la pequeña de la familia de "prescindir de él desde que es feliz" y unirse a sus hermanos mayores.

Un ataque al que la duquesa de Montoro no dudó en contestar asegurando que su hermano "se aprovecha de que no hablamos". Tras estos reproches públicos, creíamos que la relación entre ambos estaba más que rota, ya que así lo han dejado entrever. Pero ha sido Tana Rivera, hija de Eugenia, quien ha hablado con el equipo de Europa Press y ha querido restarle importancia al distanciamiento entre su madre y su tío: "Bueno, para mí, mi tío siempre va a ser mi tío y la verdad que por supuesto somos su familia y yo le quiero mucho. Y yo creo que él a nosotros también". La joven ha reconocido que tan solo es un simple enfado entre hermanos: "No sé nada, pero se le pasará. Son hermanos, se quieren un montón. Y bueno, los problemas de casa yo considero que se tienen que quedar en casa, la verdad". Por otra parte, la hija de Fran Rivera ha confesado estar muy nerviosa e ilusionada con la preparación de los premios 'Latin Grammys' en Sevilla, ya que forma parte de la organización del evento: "La verdad que sí, estoy súper contenta de poder ayudar a crear este evento porque tengo muchísima ilusión y me apetece mucho". "Es la primera vez que se celebran fuera de América, tenemos la suerte de que sea en Sevilla. Y bueno, yo también es la primera vez que voy a organizar un evento tan importante, así que muy ilusionada la verdad", asegura Cayetana.