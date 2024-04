LISTA ROBINSON | ¿Cómo apuntarte tú o apuntar a tu hijo menor de edad?

Si estás harto de que te llamen a horas intempestivas -o no intempestivas, estás harto sin más- para proponerte ofertas de gas, telefonía, seguros de vivienda, de defunción o de abogados, la pregunta es obvia: ¿aún no te has apuntado a la Lista Robinson? Se trata de un servicio gratuito cuyo objetivo es ayudarte a dejar de recibir toda aquella publicidad que no deseas. Y tranquilo, es seguro y faible.

¿Mails y sms?

También. El registro no es solo para dejar de recibir llamadas de publicidad, también para solicitar que no te manden correos electrónicos o mensajes de texto porque, en efecto, los únicos SMS que te mandan ahora son de publicidad.

Cómo apuntarse a la Lista Robinson

1. Debes entrar en la página web de la Lista Robinson: puedes hacerlo directamente desde este botón.

2. Debes registrarte en el servicio, con tus datos y dirección de email. Así tendrás tu propia cuenta.

¿PUEDES APUNTAR A UN MENOR? Se trata de una opción para mayores de 18 años que quieran apuntar en la Lista Robinson a una persona menor de 14 años de la que seas padre, madre o tutor legal

3. Después, elige las comunicaciones que ya no deseas recibir: e-mail, teléfono (móvil y fijo), correo postal y mensajes SMS/MMS. Si lo deseas, puedes pedir que dejen de llamarte por teléfono, pero la empresa podría seguir enviándote mensajes de texto o de correo. Eso sí, dato importante: el efecto del servicio no es inmediato sino que deberán pasar tres meses para dejar de recibirlas.