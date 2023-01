No hay casi mortal que no haya escuchado estos días, voluntaria o involuntariamente, la canción de moda, en la que la cantante colombiana Shakira arremete contra el exfutbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué, su actual pareja, Clara Chía, y hasta contra su exsuegra. La canción de Shakira y Bizarrap, 'BZRP Music Sessions #53', está superando todos los récords con 133 millones de visualizaciones en YouTube en tan solo cinco días.

Y pocos son los que no hablan de ella, incluso hasta en un foro universitario el tema ha sido protagonista. El psicólogo y ex defensor del Menor, Javier Urra, acudía en Elche a unas jornadas organizadas por la Universidad CEU UCH. Allí no es que Urra solo haya "sal-picado" con su opinión, es que se ha "mojado" directamente. Para el ex defensor del Menor, las recientes actuaciones de la cantante colombiana Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué tras su divorcio pueden afectar a sus hijos. "Es lesivo para sus hijos", no ha dudado en afirmar "clara-mente".

Este experto en salud mental infantil y juvenil advierte de que se está trasladando un mensaje de rencor que repercutirá en los menores. "Me parece que es lesivo, aunque los niños hayan nacido en ese entorno. En el fondo subyace un punto de rencor, un punto de celos, un punto de reírte del otro, un punto de machacar a la suegra, un punto de valorar temas de la nueva pareja. Me parece que eso no está bien", apuntó Urra antes de intervenir en la jornada sobre la autoestima de la adolescencia, organizada por la Universidad CEU UCH en la capital del Baix Vinalopó.

El psicólogo navarro reconoció que los focos se han puesto en Shakira y Piqué olvidándose de las repercusiones de estos actos en sus hijos "que es la parte importante", indicó. Al final, como pasa con otras figuras, añadió Urra, "se convierte todo en un negocio".

Si" hablamos en profundidad", se refirió el ex defensor del Menor, "me parece que el ser humano se caracteriza por la dignidad, la intimidad y el honor", lo que, a su juicio, no ha sucedido con este asunto que ha trascendido hasta límites inimaginables. "Hay temas que se deben resolver en la propia familia. Explayarse y hacer de esto una canción, y que todo el mundo se sienta más o menos aludido, y la gente toma partido por ello, no está bien", señala Javier Urra, para quien hay que poner el foco en los hijos de la expareja. "Deberíamos plantearnos que tienen dos hijos", ha expresado.

A su juicio, las consecuencias para los menores pueden derivar en sus comportamientos futuros. "Esta es una sociedad cambiante en ese sentido y el riesgo que corremos con este tipo de hijos, a veces, es que les afecte o bien que aprendan", explicó el psicólogo, quien no sabe "qué es peor". En el primero de los casos, que les afecte, "no diría hasta el punto de un gran trauma, pero sí que digan por qué tengo que estar señalado y por qué mis padres hacen un espectáculo de algo que en el fondo es doloroso". Pero también pueden aprender, indica. "Pueden decir: si mañana me pasa esto, hago lo mismo, hago de esto un negocio, gano muchísimo dinero y, además, me hago famoso, confundiendo lo que es ser famoso con ser reconocido, lo que es ganar dinero con lo que es la esencia de la vida", sentencia.

Espectáculo

Sobre el tratamiento mediático que está recibiendo la pareja en este conflicto, Urra advierte de que forma parte de la sociedad del espectáculo. "No me preocupa tanto la actitud de ella, de Piqué o de las empresas, me preocupa más la sociedad, que no tenga capacidad crítica para decir 'oye, hasta dónde está bien'". En este sentido, señala que no solo se refiere a este caso, también al de Rociito o de otros de los que, lamenta, "generamos un auténtico espectáculo que al final provoca daños, dolores…, pero que, al final, todos, padres, hijos, familia, acaban viviendo de ese espectáculo".

"Un día se darán cuenta de que se han equivocado. Y será tarde", vaticina el psicólogo y ex defensor del Menor.

Urra ha intervenido en la jornada 'La importancia de la Autoestima en la Adolescencia', organizada por la Universidad CEU UCH, ante más de 80 orientadores de Secundaria de la provincia de Alicante. Un acto en el que también ha participado José Pedro Espada Sánchez, catedrático de Psicología Clínica de la Universidad Miguel Hernández de Elche, que ha abordado la 'Autoestima en adolescentes digitales'.