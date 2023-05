Multitudinario adiós a Nicanor Fernández, el Barandales de la Semana Santa de Zamora

La iglesia parroquial de San Torcuato se quedó pequeña para acoger a todas las personas que quisieron dar el último adiós a Nicanor Fernández Esteban el Barandales oficial de la Junta pro Semana Santa de Zamora, fallecido a la temprana edad de 57 años por una enfermedad.

La presidenta de la Junta Pro Semana Santa, Isabel García Prieto describía al malogrado Barandales como "una persona muy entrañable, muy querida, siempre dispuesta a trabajar y acudir donde se le requería y con una sonrisa en su cara, eso era fundamental. Y desde luego, con una fortaleza tremenda. Ayer estuve en el hospital y todavía pensaba salir el próximo año en Semana Santa".

Este mismo año, recuerda, salió en La Borriquita y Nuestra Madre "y la cara que le vimos al acabar la procesión no se nos olvidará nunca". Tras la muerte de su antecesor, Alberto Villacorta, en 2011, fue Nicanor el que tocó las esquilas en su honor en el cementerio, como hoy toma el testigo Jesús Rodríguez Asensio, "Suso", Barandales en Santo Entierro, Vía Crucis y Esperanza, y por qué no, candidato a asumir las funciones en la Junta pro Semana Santa, si así lo estima oportuno el órgano cofradiero.

Tras la muerte de Alberto Villacorta, Nicanor Fernández se encargó de poner la música de las esquilas a todos cuantos actos organizaba la Junta pro Semana Santa “y desde entonces era el Barandales oficial. Hoy, como era su deseo, porque tenía buena relación con Suso, tocará las campanas de la Cofradía de Nuestra Madre, las últimas de tocó, en el cementerio”.

Jesús Rodríguez constata esa buena relación que mantenía con Nicanor, sobre todo últimamente a raíz de la enfermedad. Tras 15 años, Suso empezó en el Santo Entierro dos años antes del fallecimiento de Alberto Villacorta y después pasó a hacer también en Vía Crucis y La Esperanza. “No sé si seré el próximo Barandales oficial, si me dicen que lo sea, aceptaré encantacado”.

Lo principal para ser Barandales, “que te guste, si no te gusta es mejor quedarse en casa. Yo dos meses antes de Semana Santa ya estoy ensayando, me voy para Valderrey, que allí no molesto a nadie y venga. Es cansado porque no llevas las campanas sujetas a ningún lado, solo a los brazos”.

Además Alfredo Toledo, también en el funeral, es el Barandales de Jesús en su Tercera Caída y Roberto González "Rodax" en Vera Cruz y Luz y Vida.

En recuerdo de Nicanor Fernández se veían coronas de los ayuntamientos de Toro y Villaralbo, Capitonis Durii, la Asociación Luz Penitente, la Cofradía de Nuestra Madre, la Junta pro Semana Santa, tíos y primos y "tu familia naranja" (color del Zamarat de baloncesto).