"Aún no sé lo que es el arte, ni lo pretendo". José Luis Alonso Coomonte (Benavente, 1932) no necesita de teorías para transformar la materia en arte, bajo el cincel, a golpes contra el hierro forjado en la fragua. Hace gala del inconformismo que solo se permiten los genios: es doctor en Artes, premio Castilla y León, medalla de oro en la Bienal de Salzburgo, director de la recordada Bienal de Zamora de 1986... Cree en la bondad de la naturaleza, en la sencillez de una vida en la que aprendió "a moldear el aire", y aunque "aún tengo que esculpir el agua", todo se andará. La obra inconfundible del escultor sale a la calle cada Semana Santa con la Hermandad de Luz y Vida, con la Tercera Caída, con la que mantuvo una estrecha relación durante tantos años, las Siete Palabras. También ha esculpido para Benavente, su tierra natal. Apuntaba maneras en el taller de ebanistería de su padre. Estudió codo a codo con Antonio López y con Otero Besteiro en Madrid. Dice no saber qué es el arte, pero es capaz de verlo cada detalle.