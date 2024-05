Hacen falta residencias

Que en Zamora hacen falta más residencias de mayores, de titularidad pública, lo saben hasta en Burkina Faso. No hay que cerrar residencias para construir otras nuevas dotadas con los últimos avances. Hay que rehabilitar las viejas adaptándolas a las nuevas necesidades y dejarse en paz de aventuras. He preguntado a infinidad de zamoranos sobre el cierre de la Residencia para mayores de Tres Árboles y ni uno solo está de acuerdo con esa medida.

Se habla de una serie de destinos para lo que resulte del cierre y siguiente apertura, ninguno tan necesario como el que ya tiene. Sería bueno contar con dos inmuebles, uno para asistidos y otro para válidos. Hay que procurar el bien de los ciudadanos no el interés o los compromisos políticos del momento. Los Tres Arboles, sin duda, conocieron mejores tiempos. Efectivamente, ya va siendo hora de adaptar las instalaciones a los nuevos tiempos y necesidades pero en su formato residencia de mayores.

Además, resulta que el propietario del inmueble donde se alza es la Tesorería General de la Seguridad Social que lo cedió a la Junta de Castilla y León para el uso que tiene: residencia de mayores. Cualquier otro uso supone que el edificio revierta a su legítimo dueño. Antes de lanzarse a nuevas aventuras hay que empezar por conocer los orígenes y saber si se cuenta con el placet del dueño legítimo. Esta parte de la historia nadie la ha contado.

Es una pena que el Estado transfiriera las competencias a la Junta, porque esa residencia en concreto funcionaba muy bien cuando se creó. Gozaba de justa y merecida fama. La Junta, y hablo de Valladolid, debe estar más atenta para evitar ciertas cuestiones que, en algunos casos, reflejan un compadreo innecesario. Al final, se hará lo que la autoridad desee, pero vaya por delante la apreciación y el sentir de innumerables zamoranos que no están de acuerdo con el cierre. Podrían replanteárselo. Están a tiempo. Aunque me da que cuando se toman ciertas decisiones políticas, aunque no sean las correctas, no se hace honor al conocido dicho: "rectificar es de sabios".

Suscríbete para seguir leyendo