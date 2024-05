Me gusta la gente emprendedora. Me encantan los jóvenes con ideas. Unos y otros pueden salvar a Zamora del cierre absoluto. Estamos perdiendo comercio propio a pasos agigantados. Por eso, cuando alguien decide arriesgarse, emprende, idea, pone en marcha lo que sea, desde una pastelería, a una ferretería, pasando por una papelería o un comercio de ropa, como que me entra un contento que no puedo disimular.

Como hicieron Alfonso Fonseca y Manuel Vaquero que, de empleados modelo, pasaron a propietarios de Carlin, evitando así el trauma del cierre, del consabido cartelito de "se alquila". Es de agradecer. A pesar del riesgo, los más jóvenes lo asumen. Como esa madre y esa hija que más juntas que nunca emprenden la aventura de endulzar más a Zamora tan necesitada de más pastelerías. Menos franquicias, que también, y más establecimientos con sello netamente zamorano. Todos y cada uno de ellos, merecen el reconocimiento y la gratitud de todos los zamoranos.

Hay firmas de toda la vida que todos los días se reinventan, como el legendario El Redondel. Han encontrado en un miembro de la familia, la jovencísima Carmen Peláez, a un ángel que está revolucionando la página web y adaptando la emblemática tienda a los nuevos tiempos. Con el añadido de que Carmen es toda una artesana. Con las cintas, los encajes, los botones, la pasamanería y todas las maravillas que atesora la tienda, confecciona, flores, lazos, detalles mil con los que adornar, fundamentalmente zapatos y sandalias, pero también vestidos y trajes. Ahora que las flores vuelven con fuerza como el más femenino de los adornos, Carmen, con un gusto exquisito, se emplea a fondo para realizar pequeñas obras de arte.

Por favor, que siga la racha. Que esto no se pare. Y que el Ayuntamiento, la Junta y aquellas administraciones implicadas en la apertura de nuevos y viejos comercios, abandonen la burocracia y realicen un trabajo exprés que permita abrir todo tipo de establecimientos. No más locales cerrados. Permitan que los jóvenes con ideas puedan llevarlas a cabo. Los bancos también pueden decir y hacer mucho al respecto.

