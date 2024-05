"Un burro puede fingir ser un caballo, pero tarde o temprano rebuzna". Saco a colación el popular dicho a propósito de los constante rebuznos del ministro Óscar Puente. El penúltimo, proferido en Salamanca tiene consecuencias. Lo dije nada más escucharle. No se puede ir por la vida metiendo el dedo en ojo ajeno. No venía a cuento, sin embargo el ministro de Transportes tuvo la infausta ocurrencia de soltar una de sus perlas más negras, al acusar al presidente argentino, Jorge Milei, de ser "muy mala gente" y "consumir sustancias". Cabría aplicar aquí aquello de: "cree el ladrón que todos son de su condición".

El insulto es el arma del ignorante para defender su incapacidad de dialogar, con la particularidad, lo dijo Diógenes de Sínope que "el insulto deshonra a quien lo infiere, no a quien lo recibe". En cualquier otro país, con la decencia que cabe suponer a un servidor público, el ministro ya habría dimitido o lo habrían cesado ipso facto. Pero esto es España y Sánchez necesita a su "machaca" particular para seguir armándolas pardas.

Como cabía esperar, el gobierno argentino ha reaccionado de inmediato. Milei ha respondido a las "injurias" de Óscar Puente, recordándole a Pedro Sánchez que "tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa, asunto que lo llevó incluso a evaluar su renuncia". Donde las dan, las toman. A diferencia de Puente, Milei no ha faltado a la verdad. Y es que, Sánchez no se ha manifestado, parece haber recibido de buen grado el penúltimo rebuzno de su ministro. En lugar de pedir perdón ha agravado la situación con su silencio.

Ante la contundencia del comunicado argentino, el único que ha salido a la palestra es el ministro de Exteriores, rechazando las críticas del Gobierno argentino, diciendo que "no se corresponden con las relaciones de dos países hermanos". Lo dicho por Puente sí vale pero no así la reacción argentina. Me parece un acto de hipocresía. Habría que empezar por pedirle perdón a Milei y a todos los argentinos que le votaron, que fueron la mayoría.

Suscríbete para seguir leyendo