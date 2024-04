"Ningún obstáculo es difícil si te apoyas en tus amigos".

Saben muy bien mis lectores habituales que en varios artículos he hecho referencia a la amistad, pero lo que me ha llevado a escribir estas líneas y titularlas "La verdadera amistad" obedece al comentario que el padre jesuita ha hecho del evangelio referente a la curación del paralítico.

Dice el evangelio de San Marcos: "Le trajeron entonces, entre cuatro, un paralitico. Como a causa de la multitud no podían llegar hasta Jesús levantaron un trozo del techo por encima de donde él estaba y, a través de la abertura, bajaron la camilla con el paralítico."

En estas palabras de San Marcos podemos apreciar la verdadera amistad de los amigos, con su "amigo el paralítico", pues no escatimaron medios para presentarle ante Jesús, para su curación, movidos por la fe. La caridad y la fe de los amigos que ofrecen "todo", sus pies y sus manos, para acercar a su amigo a Jesús, porque deseaban lo mejor para su amigo, su curación, es palmaria. A santo Tomás de Aquino, se atribuye la frase: "No hay nada en esta tierra más preciado que la verdadera amistad". Eurípides dijo: "Los amigos muestran su amor en tiempos de problemas, no de felicidad".

La amistad es un lazo, un vínculo que se cultiva con el trato asiduo y el interés recíproco a lo largo del tiempo, la amistad surge entre personas de distintas edades, pertenencia a distintos grupos sociales, etc... La amistad puede surgir entre personas dispares, no hay que olvidar que, a veces, las diferencias enriquecen a las personas, lo importante es saber compartir los buenos y malos momentos.

No olvidemos que nuestro refranero nos dice: "Ser agradecidos, es de bien nacidos".

La gratitud es fundamental para mantener los lazos de amistad, lo opuesto a la gratitud, es el egoísmo. Un verdadero amigo, jamás puede ser egoísta, si lo es, no es un verdadero amigo. ¡Seamos agradecidos siempre! La verdadera amistad resiste el tiempo, la distancia y el silencio. Leía, recientemente, una frase sobre la amistad que, me llamó especialmente la atención dice así: "Son los amigos a quienes puedes llamar a las cuatro de la mañana los que importan". Marlene Dietrich.

A muchos de ustedes les habrá ocurrido como a mí, que por casualidad nos encontramos, y por elección nos convertimos en amigos, nos encontramos en el internado del colegio, en la facultad, en el colegio mayor, en el cuartel, en el ejercicio profesional, etc...y del encuentro y por elección surgió la amistad y nos convertimos en amigos y, gracias a Dios, la amistad perdura en el tiempo y en la distancia. Cierro estas líneas con una frase que me gustó. "La amistad es como una estrella, brilla cuando todo está oscuro".

¡Cuiden a sus amigos!

Pedro Bécares de Lera

