"Tempus fugit..."

"El tiempo se escapa, como las nubes, como las naves, como una sombra.

Pero huye entre tanto, huye irreparablemente el tiempo" Virgilio.

El día pasado, escuchaba en un programa de radio, unos comentarios sobre el tiempo en general y su gestión, y ello me ha llevado a tomar papel y pluma y pergeñar estas breves líneas, que espero y deseo, ayuden a mis lectores a "gestionar el tiempo" como lo llaman ahora. Novedades del lenguaje, cada uno deduzca y obtenga su conclusión, con la gestión del tiempo.

Todos, creo, somos conscientes de que, en el momento presente, tal vez, y porque dejados llevar por las circunstancias laborales y sociales, tenemos planificado el tiempo; una prueba evidente es que ahora todo tiene "alarmas", y en el ámbito laboral se ha impuesto el registro y el fichar en el trabajo.

A poco observadores que seamos, nos percataremos que, en otros ámbitos, ajenos al mundo laboral, existe un terror al aburrimiento que, especialmente se traslada al campo infantil, pues, los niños tienen agendas cargadísimas porque tienen que compaginarlas con las tareas de su familia.

Todos sumamente ocupados, y sin tiempo para nada, ¡qué pena!, si el tiempo lo da Dios gratis, de balde, que decimos en mi pueblo.

Esto me hace reflexionar y me surge la pregunta: ¿Cómo evitar pensar en lo siguiente?

Tenemos que ser conscientes que hemos de "vivir el momento presente" y olvidarnos de todo, y pensar en el ahora. Sé que no es tarea fácil, pero hemos de intentarlo.

Me ha gustado el comentario de un estudioso de estos temas que, ponía de manifiesto que cuando un niño se aburre, improvisa y crea historias ¡magnífico!, dejemos que los niños se aburran y no les saturemos de deberes y actividades extraescolares... futbol, tenis, teclado, baile, gimnasia rítmica, etc., todo, con moderación y a su debido tiempo, porque los excesos pueden provocar la reacción del rechazo de todo, y es peor el remedio que la enfermedad.

No olvidemos que el tiempo está fuera del reloj.

Reflexionemos sobre el tiempo físico, el tiempo psicológico y muy importante, sobre nuestro tiempo interior.

Con estas líneas simplemente quiero ponerles de manifiesto un tema muy de actualidad que, exige reflexión y dedicación al tiempo propio al que, nos pertenece.

Les recomiendo la lectura del poema de Jorge Luis Borges "Con el tiempo te das cuenta":

"Con el tiempo te das cuenta de que en realidad lo mejor no era el futuro, sino el momento que estabas viviendo justo en ese instante.

Con el tiempo verás que, aunque seas feliz con los que están a tu lado, añorarás a los que se marcharon.

Con el tiempo aprenderás a perdonar o pedir perdón,

decir que amas, decir que extrañas, decir que necesitas,

decir que quieres ser amigo, pues ante una tumba, ya no tiene sentido.

Pero desafortunadamente, sólo con el tiempo…"

Queridos lectores, para poner un poco de alegría, les recomiendo, si les es posible, escuchen la canción de José Luis Perales, cantautor y poeta titulada ¿A qué dedica el tiempo libre?

Pregúntale.

Seguro que a los lectores de una determinada edad les traerá recuerdos de "sus tiempos de juventud"

Como dice José Luis Perales, treinta años no es nada.

Disfruten del tiempo, vale la pena.

Pedro Bécares de Lera

