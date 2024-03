Un poco de benevolencia

Pido benevolencia a la autoridad competente para todos los agricultores que se han manifestado en toda España, especialmente para los de Zamora. Entiendo que ciertos actos son inadmisibles, sobre todo si agentes de la autoridad, en este caso de la Guardia Civil, resultan heridos. La Guardia Civil se merece todo el respeto del mundo. En el fondo son unos "mandados", ejecutan las órdenes que les dan, casi siempre la autoridad política. Dicho lo cual, también quiero romper una lanza por los agricultores patrios. No tienen otra forma de que se les escuche que esa que consiste en sacar sus "joderes" a la calle en procesión.

No puedo entender que se prepare una amnistía a todas luces inconstitucional para cuantos participaron, dando la orden o ejecutando, en los salvajes actos ocurridos en Barcelona aquellos infames días que permanecen en la memoria de todos y en los que Policía Nacional y Guardia Civil fueron maltratados, vejados y agredidos y sin embargo se carguen las tintas contra los agricultores que son los que nos proporcionan el pan nuestro de cada día, bueno, con permiso de Marruecos que tiene bula gubernamental para meternos toda la basura que producen. Y digo basura, porque se ha demostrado fehacientemente que sus cultivos están tratados con pesticidas prohibidos no sólo en España sino en el ámbito de la Unión Europea.

Sé, por lo que publicaba nuestro periódico que los responsables del corte de la A-62 que se produjo el 8 de marzo, a su paso por Castrillo de la Guareña, serán investigados por presuntos delitos contra la seguridad vial. Ignoro el alcance de las infracciones pero tango para mí que no serán más graves que los perpetrados en la Cataluña que el Gobierno quiere amnistiar. A los de Cataluña les movía el odio, la reiterada hispanofobia, la consecución de la independencia por la fuerza. A los agricultores les mueve la defensa de sus derechos que son conculcados permanentemente.

Quienes hirieron a los agentes de la Guardia Civil, que paguen con las penas que dictamine el juez, los que sacaron su tractor y protestaron por la serie de flagrantes injusticias que se perpetran contra ellos, estaban en su derecho. Si no salen a la carretera, si no salen a las calles, nadie se acuerda de ellos, ni de la impagable deuda que tenemos contraída con todos y cada uno durante el tiempo de confinamiento en plena pandemia. Hay que tener memoria para todo.

Estimo que se puede tirar de benevolencia cuando los agricultores, pacíficamente, salen a manifestarse para ser escuchados. No me parece de recibo que se cargue sobre ellos. Se me vienen de nuevo a la memoria los salvajes de Barcelona, los del mal llamado "Tsunami Democratic", que de democrático tenía lo que yo de cura, y me rebelo, me pongo del hígado porque resulta que, a día de hoy, se han salido con la suya, después de incendiar y acosar a todo lo que se les ponía por delante. Y cumpliendo órdenes, quienes se le ponían por delante era la Policía Nacional. ¡Tiene bemoles!

No sé en qué quedará la cosa, pinta mal. Pero bien se puede intentar ser, lo que decía al principio, benévolos con quienes las están pasando canutas y sólo tienen esa forma de ser escuchados porque, en los despachos, se ha fracasado y no se les defiende como corresponde. Un poco de benevolencia, por favor. Gracias.