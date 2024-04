Un catalán universal y cantautor extraordinario es el flamante Premio Princesa de Asturias de las Artes. Joan Manuel Serrat se lo merece. Solo por "Mediterráneo" ya valía la pena. Pero es que "La Saeta", "Penélope", "Hoy puede ser un gran día", "Cantares", "De vez en cuando la vida", y otras trescientas canciones más, le hacen acreedor a tan importante galardón y a cuantos premios quieran sumarse. Con humildad, no exenta de satisfacción y alegría, ha agradecido al jurado este reconocimiento que considera "un buen colofón" a su carrera artística.

Este premio es el primero de los ocho galardones internacionales que convoca este año la Fundación Princesa de Asturias y que cumplen con esta su XLIV edición. Vuelvo a repetir que es un premio muy merecido. Lo que no es de recibo es lo que ha ocurrido a renglón seguido de la noticia y que no ha sido otra cosa que el estallido del separatismo catalán, el más radical y aún el otro, el tibio, en forma de los típicos insultos de semejante gentuza a todo lo que huele a España. La avalancha de insultos a Serrat ha sido desproporcionada. Los que quieren seguir blanqueando al independentismo catalán se lo tienen que hacer mirar urgentemente. No ha lugar.

A Serrat le han llamado de todo menos guapo y eso que "quien tuvo retuvo". El independentismo, es decir, sus propios paisanos, lo han tildado de "traidor", de "vergüenza infinita", de "españolito", de "botifler nyordo", dos términos absolutamente despectivos e intolerables que son el insulto favorito del "procés". La mala memoria del independentismo en general y del catalán y el vasco en particular, hace que los primeros se olviden ya de la lucha antifranquista del noi del poble sec.

Menos mal que nadie va a enturbiar la concesión de tan importante galardón. Gracias a cantar en castellano, Serrat cuenta con el reconocimiento mundial. En ese detalle no cae el independentismo sectario, intolerante, fanático y rencoroso que se empeña en aislarse propiciando su propio gueto. Bien por Serrat. El Princesa de Asturias de las Artes es el mejor colofón a su impresionante carrera.

Suscríbete para seguir leyendo