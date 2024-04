Poder adquisitivo y obesidad

Nunca hubiera podido imaginar la relación existente entre el poder adquisitivo y la obesidad infantil. La lógica apuntaría a que a mayor poder adquisitivo más obesidad infantil. Pues, no señor. El sobrepeso y la obesidad infantil duplican sus cifras a menor poder adquisitivo. En familias con rentas superiores a 36.000 euros el sobrepeso y obesidad representan un 23%, mientras que en familias cuyas rentas son inferiores a los 12.000 euros anuales afectan al 50% de los menores. Los datos proceden del estudio presentado por el Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunidad Valenciana.

Han cruzado datos de peso y talla y mediciones antropométricas de niños y niñas de 5 a 14 años con aspectos socioeconómicos de estos menores y sus familias con el resultado aludido. Es verdad que cada vez hay más niños y adolescentes con exceso de peso e incluso con una obesidad evidente. Lo bueno del caso es que no existen los complejos de antes que hundían a los chavalitos y chavalitas en función de su aspecto físico y más concretamente del peso.

Hoy, no les importa llevar una indumentaria ajustada, en lugar de holgada, que marque sus redondeces. Y eso ocurre igual con chicos y chicas. No parecen existir aquellos dramáticos complejos de antaño que hacían a los afectados, en muchos casos, encerrarse en sí mismos, cuando no en casa por una absurda vergüenza. No obstante los datos apuntados revelan un gran problema de salud pública al que no se presta la atención debida. A la autoridad sanitaria concierne la atención preferente a este asunto que no es baladí.

Las dificultades económicas en el acceso a los alimentos de calidad son el detonante que aumenta la obesidad. Los productos ultraprocesados de justa mala fama constituyen una de las causas de la mala alimentación infantil. No hay más que ver el contenido de algunos carritos de la compra para darse cuenta. Comer natural sale más barato que tirando de este tipo de alimentos que constituyen un atentado contra la salud y son generadores de sobrepeso y obesidad infantil y juvenil.

