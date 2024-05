Paco y Asunción

Que forma más miserable de meter la pata. Que forma de caer en lo que ellos mismos critican: el sectarismo. Es indignante lo que PP y Vox han hecho en Alpedrete. Como no tienen nada mejor que hacer en el Ayuntamiento de la localidad madrileña, a sus próceres no se les ha ocurrido otra cosa que retirar los nombres de Paco Rabal y Asunción Balaguer de una plaza y un centro cultural que, durante años, han llevado sus nombres sin que nadie se haya sentido ofendido.

No sé qué criterio habrán seguido los ediles gobernantes. Lo que sí sé es que se han equivocado, han errado el tiro y ahora sufren las consecuencias en forma de críticas, indignación generalizada y no sólo entre los familiares de la pareja de actores, y manifestaciones. El actor murciano y su esposa, como la mayoría de actores en España, no es que fueran de izquierdas, es que eran comunistas declarados, a la farándula patria le va esa marcha en concreto pero, me pregunto, ¿eso que tiene que ver con su papel de grandes actores?

Porque, tanto Asunción como Paco eran dos de los grandes del celuloide y de la escena española y eso sí que nadie se lo puede arrebatar. Sólo que por eso merecen el reconocimiento que alguien, un día, les hizo en forma de calle y centro cultural. No entiendo por qué PP y Vox, cuando corresponda, no dedican plazas, centros culturales y calles, a los pocos artistas de derechas que en España son. No he visto que hayan rendido honores a Arturo Fernández, otro de los grandes, que sí era de su cuerda. No hay para los suyos, pero que tampoco supriman lo que es de los otros.

Qué pena tener que hablar en estos términos, los unos y los otros, cuando todos deberíamos ser los uno, sin "h", cada uno con su manera de pensar, de obrar y de votar pero sin llegar a estos extremos nada aconsejables. Gracias a esta "sublime" decisión han puesto a Alpedrete en el mapa. Eso sólo podían hacerlo Martes y Trece, y ahora también PP y Vox.

No voy a tirar de exageración hablando de "atentado" pero sí puedo hablar de censura y de una metedura de pata imperdonable. A ambos actores no se les puede discutir su grandeza, como tales y el derecho a ser inmortalizados en las calles.

