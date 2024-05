Los ciudadanos anhelamos una mejor atención médica, mejor educación, mejores carreteras, mejores ayudas y fuerzas policiales mejor dotadas. Pero es muy poco probable que los ciudadanos estemos dispuestos a apoyar aumentos en los impuestos para mejorar esos servicios si no creemos que el gobierno puede cumplir o si no tenemos fe en la integridad del gobierno y su capacidad de gestión. La verdad es que la fe en los gobiernos en general, flaquea considerablemente. Sólo ciertos gestos y actitudes consiguen reconciliarnos en cierta medida.

Necesitamos más ayudas porque la vida está por las nubes y la caída puede ser estrepitosa. No es que demos todo por perdido, de vez en cuando brilla una luz de esperanza. Como ahora, cuando la ministra de Sanidad ha confirmado que su digno Ministerio "trabaja" para que las gafas y las lentillas formen parte de la cartera de servicios en el próximo año, de forma que se financien y, cito textual, "no sean un elemento disruptivo para aquellas familias que no se lo puedan permitir". Cuánto les cuesta discernir, cuánto les cuesta darse cuenta de la cruel realidad.

Son muchos los años que llevan las familias españolas esperando esta noticia. Tiene que hacerse realidad, porque de promesas y anuncios incumplidos vamos bien servidos. Esta ayuda, que ha sido bienvenida, está dirigida a los menores de 18 años de familias con menos recursos. Lo suyo hubiera sido que el acuerdo se generalizase, porque también hay muchos ancianos que carecen de recursos y no se les puede abandonar por mucha que sea su edad. La ministra y los miembros del Gobierno también llegarán a esas edades que, a veces, constituyen una barrera en las atenciones de todo tipo, a pesar de la propaganda.

Bienvenida sea la gratuidad en gafas y lentillas, habida cuenta de que, a día de hoy más de seis millones de personas en España podrían necesitar gafas o lentillas, pero su situación económica les impide hacer frente al gasto. La medida puede beneficiar a un buen número de familias en nuestro país. Ojalá que la burocracia no empañe la buena intención del Ministerio.

