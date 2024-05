No digo que no

No, no digo que el Festival de Eurovisión no cuente con una legión de seguidores, cada vez menos, pero también reconozco que conoció tiempos mejores. Ahora todo es más chabacano, más impropio de un festival de la canción. Y no hablo de las vestimentas, ni de los mensajes soeces, ni de la vulgaridad, aunque bien podría. Pocos países se libran en la actualidad de caer en lo burdo y ramplón.

España podría adaptarse a los nuevos tiempos sin necesidad de enviar a especímenes como Rodolfo Chikilicuatre o Nebulossa, los representantes de este años que tantos parabienes arrancaron para quedar en el lugar que han quedado. No se trata de eso. Prefiero que envíen de nuevo a cantantes como Daniel Diges, o Ruth Lorenzo o David Civera, Sergio Dalma o Edurne antes que a trasuntos de algunos representantes europeos que tampoco son una cosa del otro mundo.

Encima, se eligen para quedar en los últimos puestos. España cuenta con grandes compositores y buenos cantantes, no hace falta que sean los de primera línea, pero sí otro tipo diferente a lo que, por ejemplo este año, se envió a Malmö con el resultado que todos conocemos. Siempre vi la canción y a los representantes de este año como en una nebulosa. Y no me engañé. No discutiré si Nebulossa lo hizo bien, si se llevó una atronadora ovación o si se encontraban entre la media. La única verdad es que los aplausos no se correspondieron con las votaciones.

Treinta puntos es una pobre cosecha. Los cuartos por la cola no es lo que soñábamos quienes en otro tiempo no nos perdíamos el Festival de Eurovisión. El interés ha decaído bastante. No es de extrañar. Eurovisión no es lo que fue. Demasiada casposidad para una sola noche. La falta de calidad creativa, vocal o interpretativa está dando al traste con un Festival que cada vez cae más en lo absurdo. Demasiada horterada junta en la que España no puede ni debe caer, por mucho que sea la ola imperante.

Veo que como siga la caída en picado, España acabará enviando a lo más friki y hortera del panorama musical nacional, encabezado por Leticia Sabater o Leonardo Dantés.

