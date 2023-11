España: mi patria

En agosto de 1974 a la joven edad 21 años, fui destinado, recién ascendido a Sargento en la Academia de Infantería de Toledo, a la ciudad de Sabiñánigo, al Batallón de alta Montaña "Gravelinas XXV", en tierras oscenses. Amante de la música joven: Otis Redding Bob Dylan, Beatles, etcétera. Y, acostumbrado a una vida "fácil", este cambio dio un giro de 360 grados a mi vida, trabajo duro, pero bonito en el batallón Gravelinas, la época militar más bonita de mi vida; allí, estábamos siempre subiendo montañas (Formigal, Candanchú, Rioseta); un día subimos al pico Anayet; si la nebulosa del tiempo no me falla, me acuerdo cómo los soldados se tiraban a patinar en el Ibón como verdaderos niños. En aquel ambiente militar, bonito donde los haya, conocí a muchos catalanes, con los que llegue a tener buena relación, es más, tenía un cabo primero que me suministraba los discos que en Zamora no encontraba.

Ya por aquél entonces, se notaba la distancia que mostraban los soldados en grupos: los que habían nacido en Cataluña y hablaban con soltura el catalán, y los que habían tenido que salir de otros lugares de España y habían recalado en Cataluña. Siento profunda pena que después de casi cuarenta años en plena democracia existan pensamiento con tan poca altura de miras. Los secesionistas pueden tener el derecho de considerarse una nación, pues les une (como a otras partes de España) una lengua, unas costumbres… pero siempre dentro del imperio de la Ley y el Estado de Derecho que nos hemos dado, no saltarse la Ley, como verdaderos trileros, con engaños, hasta con la manipulación de niños. El territorio que ocupan los secesionistas pertenece al Estado español, y, deben ser todos los ciudadanos del Estado los que decidan mediante un referendum si quieren que una parte del mismo se separe. Decía el teórico del Estado Jellinek: “El Estado ejerce un dominio sobre el territorio a través de sus ciudadanos". Y remataba que "no es un dominio sino un imperium" ¿Qué puede hacer un Gobierno democrático de Derecho consolidado como el nuestro ante los trileros de la CUP y demás? Aplicar el artículo 155 de nuestra Carta Magna, supondrá, si alguien no da marcha atrás, violencia, y caos. Pero como diría Max Webber, filósofo y politólogo alemán: "Estado es aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio". El territorio "es un elemento distintivo, reclama, con éxito, para sí el monopolio de la violencia física legitima". En fin y dicho en román paladino, esto, simplemente es una cuestión de territoriedad o de propiedad, el que quiera irse está en su derecho de hacerlo, pero, no vamos a regalar la propiedad, que es de todos los ciudadanos de España, y ninguno se tiene que sentir extranjero en su propia tierra. Amo a España, mi patria, y la veo como una unidad en su diversidad (que es lo que nos hace grandes) de la mano de una Unión Europea, que cada vez sea más justa; en lo social, económico y territorial. Tengan espíritu de miras y preocupémonos de los verdaderos problemas del país: paro, desigualdad social, trabajo precario y sin futuro, que hace que nuestra juventud, en la actualidad no tenga futuro ni sueños. Juan María Muradas Martín