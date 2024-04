Innovación: sí o sí

Pues sí, en Zamora estamos de enhorabuena. ¿Se imaginan el motivo? Les doy una pista: está relacionado con la innovación, un recurso fundamental para hacer frente a los retos del presente y del futuro. Y no lo digo yo sino quienes son expertos en estas cuestiones. Por ejemplo, en el ámbito de la administración de empresas y los recursos humanos, con este término están hablando de generar nuevos productos, incrementar la productividad, proporcionar nuevas formas de comunicación y marketing, etcétera. Pero las innovaciones también existen y se emplean en otros ámbitos. Sin ir muy lejos, el desarrollo de proyectos de innovación docente es cada vez más frecuente en todas las etapas de enseñanza, siendo habituales las convocatorias públicas o privadas que seleccionan y premian las iniciativas más innovadoras. También se ha puesto muy de moda hablar de innovación científica o innovación social para referirse a esas soluciones que pretenden dar respuesta a problemáticas tecnológicas, sociales, políticas o ambientales y mejorar el bienestar de las personas. Y otro tanto sucede en la esfera del sector primario. Sí, sí, aunque algunos incrédulos piensen que en esta esfera la innovación es como buscar una aguja en un pajar. Y no, qué va. Por eso, me atrevo a preguntar en voz alta: ¿saben si alguna empresa o persona de Zamora han recibido durante los últimos días algún reconocimiento por haber desarrollado proyectos innovadores en este ámbito?

Aunque desconozco su respuesta, aquí tiene la que andaba buscando. Dice así (tomado literalmente de Fademur, Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales): «Nuria Álvarez Rodrigo, agricultora de Agroberry, premio Innovación del III Proyectos Bardos». Por si no lo saben, Agroberry es la empresa que creó Nuria en Almendra del Pan, especializada en la producción de zarzamora ecológica cultivada. Vende la fruta fresca durante el mes de julio y también comercializa una buena parte de la producción congelada durante todo el año. Además, en su obrador propio elabora mermelada artesana, licor de zarzamora y bombones de chocolate negro y blanco. Y gracias a uno de sus proyectos de I+D han conseguido desarrollar una harina sin gluten a partir de las semillas de la fruta que antes eliminaban. ¿Qué les parece? No me digan que no es para sentirse orgullosos de que en estas tierras haya arraigado una iniciativa tan innovadora como la de Nuria, esa joven que decidió desarrollar su proyecto tras estudiar Ciencias de la Comunicación y realizar un MBA Executive. Pero no es la primera vez que Nuria recibe un premio. He contabilizado hasta siete: Finalista Nacional Joven Agricultor Nacional (2016), Premio Joven Empresaria (2017), Premio Surcos Joven (2018), Premio Mejor Idea Premio Rural (2018), Premio a la Excelencia en la Innovación a la Actividad Agraria (2018), Rural Inspiration Award (2019), Premio Mujer Emprendedora (2021). ¡Enhorabuena, Nuria!

