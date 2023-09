¿Privatizar los festejos taurinos rurales?

¿Qué ganan los pueblos con los encierros?

En Pajares un vehículo mató a un toro ¿Cuánto cuesta un animal tan noble?, sin duda menos que una vida que no se valora.

Los mal llamados festejos son en realidad son una aberración de un grupo de gente con una serie de armas –motos, tractores, todoterrenos, picas, coches tipo Mad Max…-, y entrenamiento –mucha presencia en festejos similares- para acorralar a un ser vivo, un toro o vaca, que no sabe ni de qué va, ni está en igualdad de condiciones para defenderse.

Son festejos habituales en las fiestas de los pueblos. ¿Pero qué gana el pueblo con ellos?, porque en baile, en peñas, orquestas, en juegos y competiciones participa la mayoría de la población. Actividades lúdicas y patrocinadas en su mayoría por el Ayuntamiento. Y no está en juego la vida de un ser inocente.

Entonces, ¿para qué sirve un encierro?, ¿a quién beneficia?, ¿prestigio?, ¿de qué?, de un pueblo que te regala una diversión en la que están en juego las vidas de animales? ¿Prestigio del responsable?, ¡pues vaya prestigio! Sueltan un toro en el campo y todos –con armas y entrenamiento-, a por él. Con suerte para el toro muere ante la envestida de un Mad Max, o un todoterreno. Y se le acabó la tortura.

La derecha-ultraderecha que tanto le gusta privatizar, y ya lo hace con la sanidad, ¿por qué no lo hace con estos festejos?, pero si es su seña de identidad. ¿Qué pasa, que no es rentable y tenemos que pagarlo todos para divertimento de cabezas no pensantes?

Es lo que ocurrió en Pajares de la Lampreana el domingo. Y en otros pueblos, en el Manganeses vecino, el toro cayó por el susto, una lipotimia, o lo que fuera. ¡Qué divertido! El responsable de Pajares ha sido identificado y tendrá que pagar al ganadero. A su ego a lo mejor le compensa. ¿Cuánto cuesta un toro?, sin duda menos que una vida que no se valora.

¿A quién beneficia? El 80%, por lo menos, de los que acudieron el domingo al encierro de Pajares era de fuera de la localidad, vinieron con todo el armamento a trillar los campos, a meter ruido ensordecedor por las calles (motos que parecían aviones), como Pedro por su casa. ¿Qué dejaron en la localidad?, eso, ruido, masacrar suelos, algún que otro girasol, pasar por un paraje natural (solo hay dos en el pueblo), y algunos a tomar algo a los tres bares.

¿Compensa? ¿Cuánto y a quién? La mayoría del pueblo no acudió. ¿Le compensó a los bares?, posiblemente sí, a los únicos.

¿Se han planteado los ayuntamientos que a lo mejor le compensa más a todos destinar una parte de lo que se invierte en esa masacre a los bares directamente y olvidarse de los encierros? Ganarían todos, bares, las arcas del ayuntamiento y el pueblo que se libra de la masacre y de los Mad Max, porque aquí quedaron las sobras, las cagadas de los caballos, la basura…

Y mientras no llega la prohibición de estos mal llamados festejos (la mayoría de las veces en honor a un santo o virgen patrona) una alternativa sería que pagaran los que sí los quieren. ¿Tortura?, ¿presumir y hacer de Mad Max, que para eso te has comprado esa horterada de vehículo?, ¿picar a ese pobre animal mientras estás a salvo en tu caballo?, págalo. Que lo pague el que participa o saque algún beneficio, no tenemos por qué pagar la barbarie de la que disfrutas.

Carmen Salvador