Que no, que la familia no está pasada de moda. Que la familia es el mejor baluarte de la sociedad, el núcleo, "la primera célula esencial de la sociedad humana", como sostenía el papa Juan XXIII. Apuesto por la familia a pesar de los constantes intentos de desestabilización e incluso me atrevería a decir que de destrucción de la familia. La familia es una de las obras maestras de la naturaleza. No es que la familia sea importante, es que es todo.

Me encanta que se celebre a la familia. Me encanta que se ponga en valor la importancia de la familia. Me encanta que se dé el relieve que en realidad tiene a la familia. Porque la familia es más que una definición. La familia es también un sentimiento, una emoción. Nunca somos pobres si tenemos familia. Por eso me ha encantado que mi querida amiga, sor Isabel Monforte, una mujer activa y vital, me haya enviado fotos de la Fiesta de las Familias que el pasado domingo se celebró en Otero de Sanabria. Nunca como ahora la Iglesia tiene que estar con las familias, apoyarlas y ayudarlas. Quizá porque ahora más que nunca la familia se ha tornado vulnerable. Es refugio, sí, pero sufre un acoso constante que no debe penetrar en el interior de sus muros. Y no hablo de ladrillos, ni de cemento, hablo de fortaleza. La familia es más que una definición. La familia es también un sentimiento, una emoción. Nunca somos pobres si tenemos familia Sostenía Confucio: "Una casa será fuerte e indestructible cuando esté sostenida por estas cuatro columnas: padre valiente, madre prudente, hijo obediente, hermano complaciente". Gracias a Dios todavía son muchas las familias que asientan su unidad y su fuerza en columnas tan importantes a la vez que necesarias. La celebración de Otero debería trasladarse al resto de comarcas. Cierto que no en todas hay una Isabel Monforte que se vuelque y desviva por llevar a cabo su labor impulsando la importancia de los goces de la familia. Desde 1994, cada 15 de mayo, se celebra el Día Internacional de las Familias. Qué pena que no cuente con la difusión necesaria. No entiendo por qué. Cuando de la familia se habla, parece que hay restricciones. Sin embargo, el Día Internacional de las Familias, nació para crear conciencia sobre el papel fundamental de las familias en la educación de los hijos desde la primera infancia, y las oportunidades de aprendizaje permanente que existen para los niños, las niñas y los jóvenes, entre otros muchos aspectos de vital importancia que pasan ineludiblemente por el amor. Ojalá todas las Unidades Pastorales de la provincia, que no son pocas, y engloban muchas localidades, celebren a las familias. Más abrazos, más respeto, más familia.