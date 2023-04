El saco no roto

Estamos habituados a que los aniversarios o conmemoraciones coincidan con una cifra “redonda”, perfecta y armoniosa. En lo personal; los añorados 18, los temidos 40, los irreductibles 50 y de ahí en picado... el inevitable vital redondeo de nuestra diacronía (y por muchos años).

Hoy me he empeñado en deshacer la norma y en mi calendario retrocedo once años atrás, a aquel 31 de marzo de 2012. Sucedió que un sábado de Pasión a las cinco de la tarde, un grupo de jóvenes (algunos ya no tanto) ilusionados, parimos un precioso bebé. Lo habíamos gestado, obvio, durante algunos meses macerando y reposando su formación en el Refugio de San Bernardo, “la casilla” como es conocido en la montaña. Fueron muchas las reivindicaciones, las añoranzas y los propósitos que allí se dilucidaron. Todo ello fue dando sentido a algo que creíamos debíamos denominar con la grandeza que se merecía y con la apariencia de su simbología por excelencia. Un trazo del gran lago envolvía y mezclaba brillantemente los colores azul añil y verde musgo sin caer en la tentación del artificial turquesa. Ya teníamos imagen corporativa y nombre, Asociación Sanabria Natural.

Convocamos a todos los interesados para conocer nuestro proyecto en las instalaciones de la Casa del Parque Natural del lago de Sanabria (sin más coletillas por aquel entonces). Habíamos enviado invitaciones a todos los colectivos representativos de la comarca porque estábamos decididos en sacarlo adelante, a pesar de las críticas de nuestra insolvencia y probablemente cortísima vida de muchos agoreros que así nos lo mostraron de forma generosamente manifiesta o sibilinamente intuitiva. Aun así nuestro empeño consistía en que nos escucharan y procedimos manos a la obra con la puesta de largo. Pedimos prestados al parador de turismo de Puebla unas plataformas sobre la que posar la mesa alargada de “ponentes” para una mejor visión, la Asociación La Candonga tuvo a bien dejarnos la megafonía para garantizar una audición activa y en base a poder engalanar el acto, compramos un gracioso y aparente centro de flores de temporada cuyo perfume contribuía a agradecer el estrenado ambiente.

Las cinco menos diez y el parking se estaba llenando. Menos cinco y la sala repleta hasta el hall. Así con el público abarrotando la sala y contando con nuestra madrina y presentadora Marisol López del Estal, se abrió el telón.

No queríamos defraudar. La presentación de Marisol no podía ser más acertada: “Gente con ilusión por el territorio pone en común ideas de trabajo para desarrollar proyectos de futuro”. Desgranamos nuestra visión de Sanabria en varias premisas; porvenir, impulso, interacción, conocimiento. Todo ello para potenciar la experiencia y la calidad y ponerlas al servicio de ideas e iniciativas que permitieran canalizar acciones de progreso. Siempre desde un punto de vista plural y abierto teniendo como objetivo el respeto por el medio ambiente, la necesaria reivindicación del patrimonio y la etnografía, la importancia de la cultura y la implicación de todos los sectores económicos de la comarca. Concluidas las disertaciones no pudimos pensar en mejor celebración que invitar al público a degustar sidra sanabresa acompañada con oriundas y roncas notas de gaita.

Contábamos con una inmejorable tripulación, pero remábamos a destiempo. Todo fue que dependiendo de nuestro grado de compromiso, saber hacer y dedicación seguimos remendando los jirones

Comenzamos, pues. En nuestra andadura conseguimos realizar tres jornadas de divulgación y puesta en valor del monasterio de Castañeda, con conferencias y rutas interpretativas. Organizamos una excursión a Porto de Sanabria para conocer su vínculo con la Orden de Santiago y sus huellas en la arquitectura de la población, así como descubrir la preciosa ruta de los Acebales. Ensalzamos la protohistoria con charlas sobre la cultura castreña en Sanabria y con salidas a Las Muradelas (Lubián), el Castro de Santo Toribio (Ferreros) y el Castro de la Torrecilla (Palacios). Continuamos buceando en nuestro pasado más contemporáneo con la proyección del documental sobre la construcción de la central de Moncabril “Carta de Sanabria” (1955), invitando a la misma y propiciando el encuentro de antiguos alumnos y profesores que grabaron por aquel entonces en las antiguas llenas escuelas. Seguimos los rastros de Krüger en el colmenar de San Ciprián y, ya de paso, planteamos la excusa perfecta para alcanzar una de las cascadas más imponentes de la zona, Los Vados. Colaboramos con la Agrupación Montañera Zamorana en la preparación de su “Carrera por montaña” y con la Asociación Gemosclera en su inmersión en los fondos del lago y lagunas. Pusimos en marcha el Certamen de Teatro, siendo pioneros en proponer y llevar a cabo el primer espectáculo pensado para bebés. Desde Mombuey, Vigo y Puebla de Sanabria colaboramos con ayuntamientos para llevar a compañías que repartían frescura y diversión en las noches de verano. Propusimos a la Fundación Siglo la apertura para la visita turística de los templos de Lubián, Otero y Mombuey.

Naufragamos, dirían algunos, pero se equivocaron en el término, esto nunca fue un barco al uso. Contábamos con una inmejorable tripulación, pero remábamos a destiempo. Todo fue que dependiendo de nuestro grado de compromiso, saber hacer y dedicación seguimos remendando los jirones.

El certamen de teatro se desarrolla todos los veranos en el castillo de la villa, las iglesias mencionadas están abiertas al público con el programa del Patronato de Turismo, la Montañera y la Casa del Parque realizan senderos guiados para viajeros y residentes, Gemosclera sigue trabajando su labor divulgativa y de investigación lacustre y lagunar, el monasterio de Castañeda se reivindica todos los veranos con un magnífico concierto patrocinado por la Fundación Santa María la Real, la estación deportiva y parque de ocio de tirolinas Sanabria Lake es una realidad y el ayuntamiento de Porto, fue capaz de recuperar con grandeza y profesionalidad su historia en la efeméride de su fuero el pasado verano.

Seguro que algo más habría que añadir y se me queda en el tintero debido a la espesura de este saco remendado que hace nebuloso el rebusque. Aciertos y errores, tal cual la vida misma. Que sea muy feliz 11 aniversario.