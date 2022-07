No me quiero poner pesada

No es mi intención, y mucho menos en pleno periodo vacacional. Pero, no está de más recordar que el ‘bicho’ sigue al acecho. Es verdad que nos pilla vacunados, pero no es menos cierto que siguen contabilizándose muertos por su causa. La gripe convencional también los produce, pero en pleno invierno. Por el contrario, el ‘bicho’ habita todas las estaciones. Es necesario el uso de la mascarilla como recomiendan quienes más saben. Pero nadie quiere poner el cascabel de una posible restricción al gato de nuestra libertad.

La Organización Mundial de la Salud y la Agencia Europea del Medicamente están alertando de una nueva ola de Covid a nivel mundial. Esto puede ponerse feo, muy feo. La Agencia Europea del Medicamento, insiste en alertar de que muchos países de la Unión Europea están ante una nueva ola de casos de covid potenciada por la alta transmisibilidad de las subvariantes de ómicron. La EMA asegura estar trabajando para respaldar las vacunas adaptadas a variantes del virus de cara a septiembre. La Organización Mundial de la Salud y la Agencia Europea del Medicamente están alertando de una nueva ola de Covid a nivel mundial. Esto puede ponerse feo, muy feo Quienes daban al ‘bicho’ por muerto y enterrado han errado el tiro. Está más vivo que nunca y dispuesto a hacernos la puñeta al menor descuido. Es verdad que para afrontar esta nueva ola, estamos en una posición mejor que en olas anteriores, merced a la mayor proporción de personas vacunadas en la UE. Lo que hacen las vacuna es evitar casos graves de esta enfermedad que vino para quedarse, que habita entre nosotros y que no parece dispuesta a abandonar, proporcionándonos variantes y subvariantes con nombres de todo tipo que van del abecedario griego a las constelaciones. Lo digo por centaurus, una subvariante atípica de nueva generación. Lo importante es que nos mantengan protegidos, que eviten una nueva sangría. Y que no me vengan con que los mayores de sesenta años en adelante son los directamente más afectados. Entre los muertos de los últimos días en España los ha habido de todas las edades. Confiarse es un peligro. No me quiero poner pesada, pero sería bueno que todos lleváramos la mascarilla a mano si nos resistimos a colocarla en el lugar debido, es decir, tapando boca y nariz. No hay que olvidar la alerta de la OMS, anunciando que los casos de covid a nivel mundial han aumentado un 30% en tan solo dos semanas. En lo que a Europa respecta, las subvariantes de ómicron son responsables de esta nueva ola de infecciones que no cesa. La incidencia acumulada en España está aumentando a pasos agigantados. La cuarta dosis está al caer, especialmente para las personas de entre 50 y 79 años y aquellas de menos edad que sean “medicamente vulnerables”.