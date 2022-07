MasterChef sigue teniendo sabor zamorano. La popular hostelera zamorana Aurelia Matellán y el joven chef Jonathan Garrote han sido dos de los protagonistas de una de las últimas jornadas de los campamentos que organiza el programa culinario para niños de entre 8 y 17 años.

Los dos cocineros zamoranos se desplazaron hasta Ciudad Real para enseñar a los pequeños aprendices la elaboración de una caldereta de Cordero Manchego. La "hidalga" Aurelia, siempre acompañada de su fiel escudero Garrote, fue la encargada de dirigir la receta ante el mismísimo don Quijote de la Mancha, asombrado por su excelente forma de trabajar el cordero.

Durante la jornada, también participaron otros reputados cocineros y exconcursantes del programa como Valentín Ruiz, Rocío Arroyo, Carla, Sally o Guillem.

El "Garrote" zamorano entre los fogones

No es la primera vez que los campamentos tienen presencia zamorana. Jonathan Garrote es uno de los profesores culinarios habituales y en ediciones anteriores también han participado otros cocineros como Andrés Fernández, convirtiéndose en embajadores de los productos de Zamora. "Me llevo más de lo que puedo dejar", declaraba Garrote a este periódico sobre su experiencia. "Los alumnos siempre tienen muchas ganas de aprender, se nota que realmente quieren hacerlo y que lo viven de verdad, son pequeños detalles que no había visto antes", comentaba.

Aurelia, una veterana de los fogones y de los platós

La primera aparición de Aurelia en el programa fue como invitada en la última edición de MasterChef Celebrity, poniendo firme al hijo de José Coronado con su caldereta de lechazo “a rajatabla”. Después, se convirtió en subcampeona de la edición especial de MasterChef Abuelos tras promocionar el garbanzo de Fuentesaúco y hacer de Celestina con Loles León. Y, por último, en la última edición regresaba a la pequeña pantalla en calidad de semifinalista junto a los otros dos chef senior: Guadalupe ‘la abuela de dragones’ y José.

Además, en reconocimiento a su promoción de la provincia, el Ayuntamiento de Villaralbo otorgó el pasado mes de junio la Medalla de Oro como hija ilustre del municipio.