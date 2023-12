"La educación es parte de la solución de la España Vaciada"

El curso 2023-2024 arrancó con cambios en la directiva del colegio Corazón de María. Juan Carlos García Rosa coge las riendas de este centro concertado, con las miras puestas en la plena implantación de la Lomloe y sin olvidar el avance hacia la digitalización y la importancia de trabajar el bienestar emocional de los alumnos.

–Lleva años como profesor del Corazón de María. ¿Cómo afronta la nueva etapa en la dirección?

–Con mucha responsabilidad. Llevo muchos años en este sector y tengo un compromiso con la educación, en especial con la religiosa y concertada. También me siento ilusionado en mi nuevo cargo, porque vivimos en una época compleja y los retos me motivan. El generar ideas y proyectos me ilusiona para embarcarme en este tipo de retos.

–¿Es un trabajo que le pone a prueba cada día?

–Siempre que trabajas con adolescentes es imposible acomodarse, pero, además, es en este momento la situación a nivel educativo y social es tan compleja que hay que trabajar y aportar.

–¿Facilita hacerse cargo de la dirección en un centro que conoce bien?

–Es una ventaja el conocer el funcionamiento del centro y a las familias, aunque reconozco que también pueda restar frescura a la hora de querer poner algo nuevo en marcha. Pero el tener todos esos conocimientos previos te hace enfrentar la situación en mejores condiciones y con más apoyos.

Nuevo equipo

–¿Cómo ha querido componer el equipo directivo?

–El equipo es prácticamente nuevo, no para romper con el pasado, sino porque al pensar en la configuración coincidió con un ciclo de jubilaciones. Además, es bueno que nuevas personas pasen por cargos de responsabilidad. Ahora, entre el equipo directivo y el claustro de profesores se ha puesto en marcha un consejo directivo, habitual en muchos centros claretianos, encargado de afrontar los grandes retos educativos, mientras que el equipo directivo se dedicará más a la gestión del día a día. A esta tarea se añaden las clases y el implementar nuevos desarrollos didácticos y pedagogías para que el alumnado tenga una experiencia de aprendizaje mejorada.

El COVID desenmascaró muchos problemas que hay que abordar desde el ámbito de la tutoría y de las relaciones

–¿Qué líneas principales va a seguir en esta nueva dirección?

–Este año se implanta la Lomloe en todos los cursos, una ley que da un golpe de tuerca significativo en el desarrollo curricular hasta ahora. Desde la LOE, había un trasfondo competencial, pero que no se calificaba. Nosotros ya llevábamos unos años trabajando sobre un modelo pedagógico que ponía en marcha dinámicas metodológicas y evaluativas que permitieran también dar un salto cualitativo en cómo calificar la competencia. La Lomloe ha venido a decir que no solo hay que ser competenciales en el desarrollo curricular de la asignatura, sino evaluarla y calificarla. Ya no vale desarrollar actividades para luego calificar únicamente el examen final.

–¿Es un tema que preocupa?

–Hay que valorar si esta manera de trabajar va a hacer a los alumnos aumentar o disminuir su nivel académico. Es la principal preocupación del profesorado y de las familias. Pero este colegio siempre ha destacado por tender a una excelencia académica, corroborada por los buenos resultados de pruebas externas.

Proyecto piloto

–¿La digitalización está en la lista de esta nueva etapa?

–Este año vamos a hacer un pilotaje en 5º de Primaria y 2º de la ESO con iPads en el que vamos a trabajar con todas las asignaturas durante el segundo trimestre. El trabajo servirá para que entre abril y mayo profesorado y equipo directivo hagan una reflexión sobre la idoneidad de tener estos dispositivos en exclusiva en el aula, sin libros. Otros centros claretianos de España ya han tenido la experiencia y, aunque siempre hemos dicho que la enseñanza aprendizaje es un proceso analógico, de esfuerzo, de trabajo, de boli y papel, no podemos cerramos a la digitalización.

–Ha venido para quedarse.

–En este momento, nadie en su trabajo, en cualquier sector, desarrolla su labor sin un ordenador. Hasta qué punto tenga que estar en el aula depende también de cómo se forme el profesorado. Hay que valorar el nivel de exposición que tenemos y cómo se combina con el papel. En todos estos aspectos también estamos trabajando.

Bienestar emocional

–¿El COVID sacó a la luz la importancia de trabajar a un nivel más interno con los alumnos?

–Esa época desenmascaró muchos problemas que hay que abordar desde el ámbito de la tutoría y de las relaciones. Se nos abre un nuevo tiempo para que desde la identidad de cada colegio afrontemos también nuestro proyecto educativo, los fines y principios que determinen poner en marcha dinámicas de digitalización, competencias, proceso de enseñanza aprendizaje, pero también de cuidados personales. Todas estas áreas son importantes y, de alguna manera, los colegios concertados de Zamora añadimos también nuestra identidad religiosa.

–¿Qué aporta a la educación en la ciudad un colegio concertado como el Corazón de María?

–Muchas veces se ha querido confrontar a la escuela pública y concertada, lo que me parece un gran error. Zamora, sin escuelas privadas, debe verse como si tuviera una doble red pública, porque somos también de interés público, estamos al servicio de los alumnos y las familias zamoranas. En la medida en la que colegios, tanto públicos como concertados, vayan bien, irá mejor la educación en Zamora y a la larga será un beneficio para la sociedad. La educación, a largo plazo, es parte de la solución de la España Vaciada.

–¿Cuál es su deseo para este curso?

–Le pediría a la Junta que, puesto que el servicio dado a los alumnos es el mismo, cuide también al profesorado de la concertada. En Zamora representamos al 30% y deberíamos ofrecer los mismos recursos y posibilidades, tanto a familias como al profesorado.