Al término del encuentro, Saulo Hernández del CB Zamora destacó el “gran comportamiento” de Ourense y su entrenador en un partido en el que, según indicó, acabó “cabreado” consigo mismo al no ser “capaz de sacar este nivel” a su equipo “todo los días”, que ayer fue capaz de tumbar al líder.

“Hay que agradecer a Ourense su comportamiento y su entrenador ya que cuando un equipo es tan bueno y tiene la presión por ganar siempre, en partidos como el de hoy suele haber salidas de todo y ellos han tenido un comportamiento excelente en todo momento”, señaló Saulo Hernández, contentísimo de que “en el deporte no haya nada escrito de antemano” y su equipo pudiera ganar a un equipo “cuyo presidente dijo que deberían ganar de 40 puntos” en el Ángel Nieto.

Según comentó el técnico local, la victoria se produjo, “en gran medida” gracias a la afición. “Cuando animan se nota un montón, esa sensación de extra de energía que tenían los jugadores es gracias a toda la gente que hoy había metida en el partido y empujando”, explicó, señalando que ese alto nivel e implicación le deja una lectura amarga.

“Estoy cabreado conmigo mismo o un poco decepcionado porque nunca me había pasado que un equipo sea capaz de dar este nivel y a la vez sea capaz de no dar este nivel, ni de lejos, en otros partidos. Al final, me considero responsable de las dos cosas”, apuntó Saulo Hernández, asegurando que si el Zamora Enamora quiere “crecer como club”, tanto la entidad “como el entrenador y los jugadores tienen que estar siempre como mínimo con esa identidad que se mostró hoy”, apostillando que “siempre habrá días que se gane o que se pierda, pero esas ganas y esa pasión se debería mostrar siempre”.