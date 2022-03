Saulo Hernández, entrenador del CB Zamora, dijo ayer en rueda de prensa que el base Malik Maitland sufrió un esguince que le hace ser duda para el partido que este sábado disputará el equipo contra el Ourense, un equipo al que el técnico respeta enormamente: “Esta liga nos ha enseñado que las diferencias que existen sobre el papel, luego no se transmiten en la pista.Ourense es, de muy de largo, la mejor plantilla de la Liga y ya lo dijo su presidente en el verano, que habían hecho un equipo para ganar de cuarenta puntos todos los partidos porque su idea es estar en ACB en dos años. Y la realidad es que tiene doce jugadores que han jugado en LEB Oro a un gran nivel o tienen potencial para hacerlo porque lo han demostrado en otras primeras liga europeas”. Saulo Hernández, sin embargo, recordó que el Ourense lleva las mismas derrotas que Cantabria, “el otro trasatlántico de la Liga” y ha conseguido victorias muy ajustadas auque no duda de que “Ourense va a ascender y sería un sorpresón que no lo hiciese porque, tener una plantilla tan larga, hace que puedas contrarretar, lesiones, bajas formas, faltas en un partido, y en un play off te garantiza casi el éxito ”. Pese a todo, Saulo Hernández asegura que nunca ha encarado un partido “pensando que no se puede ganar aunque soy consciente de la dificultad. Si fuera un play off al mejor de siete, sería muy complicado, pero a un solo partido y delante de nuestra afición, por qué no vamos a ser capaces de dar la sorpresa y ganar a Ourense”.

Hernández Bris recordó que el Zamora Enamora tuvo “un poquito de mala suerte en el partido de la primera vuelta porque en la primera parte, llevábamos el marcador más o menos bien, a falta de un minuto estábamos cinco puntos abajo, fallamos una bandeja, nos meten una canasta, sacamos de fondo, nos roban el balón y en el último segundo, sobre la bocina, nos meten un triple desde ocho o nueve metros. Se fueron diez arriba al descanso cuando la sensación no era tan mala. Luego, en el inicio del tercer cuarto, rompen un poco el partido y ya el último cuarto fue de trámite.Pero es la realidad”. El entrenador del Zamora Enamora recordó que al principio de la temporada ya dio como claro favorito a Ourense, pese a no haberle visto jugar: “Ya dije entonces que Cantabria y Ourense eran Madrid y Barça, y Burgos sería el Atlético de Madrid, un peldaño por detrás, y la verdad es que hoy son los tres primeros clasificados. Creo que son las tres mejores plantillas de los dos grupos y Ourense lo certifica cada día siendo un equipo muy serio, con una de las mejores defensas, tiene todo lo que le puedes pedir a un equipo. Si vamos a buscarle puntos débiles, no los vamos a encontrar”. Las dos semanas de parón que ha tenido la Liga le ha venido bien al Zamora Enamora porque “anque lo que nos vamos a encontrar este sábado no es el mejor test para evaluar como estamos, cuando un equipo está en una racha de malos resutados, a todo el mundo le viene bien irse a casa unos días y limpiar la cabeza, para luego recuperar la competitividad en los entrenamientos y afrontar 40 días en los que está en nuestra mano saber en dónde va a estar el equipo en la segunda fase”. Por su parte, el pívot congoleño Gracin Bakumanya señaló también ese jueves que su proceso de adaptación al equipo es bueno: “Estoy llegando al máximo nivel pero queda la gran parte de la temporada y tanto yo como el equipo podemos dar mucho más” y reconoció que se llevó una grata sorpresa con el nivel del equipo: “Me ha sorprendido mucho porque creía que la competición y el equipo iba a ser más flojos, hay un gran nivel de competitividad en cada partido”. Y respecto al estado del equipo reconoció que “está triste por los resultados, pero con ganas de demostrar en el siguiente partido que tenemos capacidad para ganar a cualquiera”, añadió el jugador congoleño.