El Zamora Enamora tumbó por 59-53 al líder, Hereda Ourense, en un partido en el que los locales fueron de menos a más para, desde la defensa, hacer vibrar al Ángel Nieto con el triunfo. Una victoria en la que mucho tuvo que decir un último cuarto apoteósico en el que, dejando casi diez minutos sin anotar a su adversario, remontó diez puntos con Kalinicenko como estrella.

Hereda Ourense quiso marcar la pauta del duelo desde el inicio. Con buenas defensas sobre el Zamora Enamora y dos grandes canastas, un mate y un triple entre los que se coló una gran bandeja de Solarin. Y es que, si bien los hombres de Saulo no le perdían la cara al duelo, el líder controlaba el rebote y el tempo (2-7, m. 4).

Harris y Solarin movían la bola para el conjunto de Saulo Hernández, pero los tiros no llegaban en posiciones cómodas y los puntos no llegaban. Todo lo contrario que ocurría en filas gallegas, donde siempre se encontraba un hueco en la zona rival o su perímetro para anotar. Un desnivel en la producción que se vio reducido con dos tiros libres de Bakumanya o un acierto en la bombilla de Round (6-10, m. 7).

Los orensanos no tardaron en cortar el parcial positivo de un Zamora Enamora que rondaba el bonus pero no lograba visitar la línea de personales. Y es que, los visitantes anduvieron con ojo de no dar facilidades, volviendo a ver aro gracias a su potente juego interior para distanciarse notablemente en el marcador. Un tanteo que, al término del primer cuarto, ya reflejaba una diferencia mayor a los diez puntos (8-19).

Zamora Enamora necesitaba más, tanto acierto como intensidad, si quería frenar a su adversario y no llegar con el partido prácticamente perdido al descanso. Quizá, por ello, el arranque del segundo periodo tuvo color zamorano. Con Tamba anotando y Harris dando lugar a buenas jugadas, aunque sin tanto premio como para inquietar al líder (10-19, m. 12).

Los visitantes perdieron su acierto, pero pudo compensar sus casi cinco minutos de sequía anotadora con una defensa intensa que recuperó muchos balones y no dio lugar a segundas opciones. Una faceta, la defensiva, que le permitió llevar las riendas pese a tres tiros libres acertados por Round o una gran acción de Tamba antes de que Marín la metiera debajo del aro (15-21, m. 15).

Con un triple, Hereda Ourense estiraba de nuevo su renta y se alejaba de un Zamora Enamora empeñado en ajustar diferencias, aunque fuera poco a poco y a base de tiros libres como los de Kalinicenko, o afortunados contragolpes, como el anotado por Solarin después. El caso es que la ventaja gallega era menor y las fuerzas en pista, mucho más igualadas (18-24, m. 16).

El partido bajó su ritmo, en todos los sentidos, pero aumentó en emoción. Mucho más cuando Bakumanya y Harris, tras tapón de Solarin, levantaron al público con el 22-24. Acciones precedentes al triple del base con el que Zamora Enamora se ponía por delante a 1:35 para el descanso. Paso por vestuarios al que se fue ganando el líder tras dos polémicos tiros libres en su favor y una canasta tras golpe sin castigo sobre Sené, así como otros dos puntos de Solarin que pusieron un 27-28 de lo más interesante de cara a la reanudación.

Con ataques fallidos y defensas correosas, ambos equipos regresaron a pista con la firme intención de tomar control del duelo en su tercer acto. Un parcial cuya primera canasta fue un triple de Kalinicenco, único acierto druante los tres primeros minutos de la reanudación junto con un tiro libre de un Hereda Ourense que defendía ahora a toda la pista (30-29).

El líder igualó el partido y se puso por delante desde la línea de personal, pero su despliegue no era el del inicio de partido ni mucho menos. De hecho, era el Zamora Enamora el que marcaba los tiempos en pista y volvía a anotar con Tamba en la pintura rival a quince minutos para el final.

Los cinco minutos finales del tercer cuarto transcurrieron entre tiros libres. Ambos equipos habían acumulado cuatro faltas y se hizo tónica habitual, más cuando los visitantes gozaban de bonus tras una canasta con tiro adicional de Carter (35-36). Un punto de inflexión en la dinámica del envite, pues permitió al líder recuperar la confianza, y con ello su acierto. Así, a Saulo Hernández no le quedó más remedio que parar el partido tras un triple y una contra visitante que suponían una desventaja para los zamoranos de seis puntos (37-43). Una diferencia que con la que se entró en en el tramo decisivo del envite tras dos nuevos puntos de Tamba (39-45).

Insistiendo con Kalinicenko desde el perímetro, el Zamora Enamora vio como su rival amenazaba con irse en el marcador con dos triples consecutivos. Y, pese a la canasta de Erikas bajo el aro, después de mucho tiempo volvieron los diez puntos en favor del equipo visitante (41-51) y también las prisas a ambos equipos. Una situación que elevó la locura del encuentro y detuvo la anotación, con imprecisiones que solo beneficiaban a un Hereda Ourense que trabajaba con el reloj a su favor.

Sin embargo, pronto el crono ya no les sería tan favorable. Y es que, El ansiado triple de Kalinicenko rebajó a siete el colchón de puntos visitante, que quedó en apenas dos puntos tras un nuevo acierto del exterior lituano y un palmeo suyo a un tiro de Solarin. Acciones que forzaron a los gallegos a parar el envite para rearmarse de cara a los cinco minutos decisivos con 49-51 como tanteo.

Hereda Ourense se había vuelto a atascar y un nuevo palmeo de Kalinicenko ponía el empate a poco más de tres minutos para el final. El sueño de tumbar al líder parecía posible, y más cuando los colegiados señalaron "goaltending" a un tiro de Harris, dando la ventaja al cuadro local sesenta segundos después (53-51, m. 37) con los visitantes acumulando más de cinco faltas y los locales una sola.

El aro escupió a continuación un triple de Solarin, si bien Hereda Ourense tampoco vio aro desde lejos y en la contra Harris sacó dos tiros libres. A poco más de un minuto para el final, el americano dejaba el duelo en un ilusionante 55-51 que levantó al público de su asiento para empujar a los suyos al triunfo. Una victoria que se acercó aún más con la gran defensa de Marc García para provocar un nuevo fallo gallego, con otros dos tiros para Harris a 33 segundos del final (57-51).

El líder, entonces, se la jugó con un triple que no entró y cuyo rebote acabó en la enésima falta orensana, llevando a Tamba a la línea de personales para dejar casi cerrado el envite a falta de 23 segundos. Tiempo en el que hubo espacio para otro fallo de Hereda Orense y otra visita a la línea de personal que acabó por hacer inútil el último triple del líder que supuso el 59-53 final.