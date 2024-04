Ricardo Vasconcelos, técnico del Recoletas Zamora: "A nosotras nos toca ganar, recuperar la confianza"

Ricardo Vasconcelos, técnico del Recoletas Zamora, destacó hoy en rueda de prensa que su equipo está ya trabajando en "recuperar la energía" y el buen camino para afrontar el último duelo de la liga regular. Un choque para el que se marca el objetivo de "mejorar sensaciones" y dejar atrás lo ocurrido en Estepona. Todo ello sin mirar a una posible "pinchazo" de Ardoi o en calcular el cruce del play-off. Para el luso y su equipo técnico "toca ganar" para intentar volver a gozar de confianza porque "la vida sigue y el baloncesto también".

"Estamos tratando de reagruparnos y buscando energías para este partido en todas las pequeñas cosas. La gente terminó el último partido bastante hundida, con malas sensaciones, pero la vida sigue y el baloncesto también. Hay que saber levantarse, porque caer, caemos todos; pero levantarse, solo se levantan los buenos", comentó Vasconcelos sobre la derrota sufrida el pasado fin de semana, añadiendo: "Tenemos que levantarnos y porque aún queda mucho por hacer, hay que buscar esa energía positiva y mejorar día a día todo lo que podamos para buscar nuestra mejor versión que, ahora mismo, no está ahí".

El entrenador del Recoletas Zamora afirmó que ese paso es fundamental y que, por ello, sus jugadoras encaran trabajando al máximo en los entrenamientos. "Hay tantos equipos que lo hacen perfecto en un momento y, al día siguiente, lo hacen fatal... la diferencia está en que hay conjuntos que se saben levantar y otros que no. El que se levanta puede volver a afrontar retos, a asumirlos e ir de cara; puede volver a hacerlo bien. En eso estamos, hay opciones, pero para aprovecharlas tenemos que volver a tener esa sensación de confianza que en su momento se escapó y hay que recuperar. Eso se hace trabajando, quedarse en casa llorando no ayuda a nada", comentó, señalando que lo que más le dolió fue ver una mala versión de su equipo en la última jornada. Más que la derrota.

"En este partido frente a Estepona, que para mí era 50/50, puede pasar cualquier cosa. Puedes ganar y puedes perder, lo que a mí me decepciona es que no dimos una buena versión en ningún campo del juego. Ni en táctica, ni en técnica, ni físico, ni lucha, ni mente... no fuimos el mejor equipo del partido en nada y eso me decepciona. Me duele perder, como a todas las jugadoras y al club, pero que sea así es lo que más me cuesta a día de hoy", asegura el portugués, destacando que si bien se "acusó la presión" ese hecho fue determinante. "Estepona ganó y ganó bien, hizo un buen partido, pero no jugó a un nivel infernal. Creo que lo hicieron bien, pero nosotras no dimos nuestro nivel. Empezamos bien la temporada, perdemos la buena sensación, la recuperamos y la volvemos a perder. Son altos y bajos, como en la vida, y ahora hay que buscar la forma para volver a subir. Hay opciones y estamos entrenando para ello. Estamos heridas y las cosas no pasan en un día", aseveraba.

Ganar, obligación pese a cualquier marcador

Por lo que respecta a la última jornada, en la que ganar podría dar opciones de título al Recoletas Zamora y perder podría alterar los cruces del play-off, Ricardo Vasconcelos aseguró que no dedica ni un segundo a esa situación. De hecho, no solo no le preocupa, sino que tiene muy claro que la obligación de su equipo es ganar.

"En la vida, lo peor que puedes hacer, es intentar controlar lo que hacen los demás. Tú tienes que intentar depender de tí mismo, cuando dependes de los demás, por norma, vas a ser infeliz. Tenemos que hacer lo nuestro porque debemos acabar la liga con energía, recuperando la confianza, porque puede que afrontemos un play-off al que es importante llegar bien y con esa sensación de que el equipo está mejor. A nosotras nos toca ganar, jugar con energía y con capacidad de pelea. Estar enchufadas y volver a una versión buena; si lo hacemos, con una versión buena de nosotros mismos y teniendo respeto por un Mataró que compite muy bien, ganaremos. Y así, tendremos sensaciones de volver a lo nuestro y es lo que nos interesa. Cómo queden el resto de partidos... lo que buscamos es, como en la vida, alcanzar la mejor versión de nosotros mismos porque eso nos llevará a las mejores posibilidades que haya", razonó Vasconcelos.