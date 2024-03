David Movilla confirma que el Zamora CF está a la venta

Después de muchas semanas de incertidumbre, dudas e incógnitas, este domingo quedaba confirmada la noticia de que el Zamora CF está en venta. Así al menos lo comentó David Movilla en una intensa rueda de prensa posterior al encuentro frente a la Gimnástica (4-0) en la que el entrenador rojiblanco quiso dejar claro que el futuro del club depende claramente de lo que suceda ahora, y es que a nadie se le escapa la inestabilidad que atraviesa la entidad dada la situación judicial del presidente, Víctor de Aldama, involucrado en una trama de presunta venta fraudulenta de mascarillas durante los meses de la pandemia.

Sin ahondar en esa situación que ha llevado a los trabajadores del club (jugadores, staff técnico y resto de profesionales) a estar en una situación vulnerable ya que no han cobrado el mes de febrero ni por ahora marzo, Movilla sí aseguró que “creo que es público que el club está a la venta, y si hay un inversor, si hay alguien interesado en el este club no es lo mismo verlo con 4.000 o 5.000 personas que verlo con 1.500”. “Eso lo sabemos, somos conscientes de ello y si Zamora quiere fútbol a este nivel, si quiere ver otra vez al Racing de Santander, al Villarreal… o como se vio al Barcelona, el momento es ahora. Lo que pase de aquí a dos o tres meses va a depender de lo que hagamos ahora”, comentó el técnico vasco, quien puso sobre la mesa que sus jugadores están haciendo “todo lo posible” por ese objetivo en el que él mismo está muy involucrado desde su regreso al club de la capital del Duero. “El momento es ahora, en julio no vale lamentarse, y nosotros más de lo que estamos haciendo no podemos o no sabemos hacer”, señaló el máximo responsable deportivo de la entidad. En este sentido, el técnico mostró la necesidad que tienen de meter más gente en el estadio durante los días de partido, y recordó el encuentro ante el Real Avilés de la ida donde la presencia de unas 6.000 personas sí les ayudó a ganar aquel encuentro, como tampoco hubieran superado al Racing de Santander en Copa o rozar la eliminación del "submarino amarillo" de Primera División.

Además, mostró su claro convencimiento de que “el futuro del club es más viable en Primera RFEF” que en Segunda RFEF, y confirmó que su plantilla seguirá “honrando el escudo” como han hecho hasta ahora. De este modo, el vasco no escatimó en elogios hacia unos jugadores de los que está “tremendamente orgulloso”.

Con todo, el responsable de banquillo también quiso involucrar a toda la sociedad en el objetivo común que tienen de seguir enganchando gente para que llene las gradas en los dos encuentros en casa que quedan de Liga regular y, si es necesario, en el play-off. “Para la ciudad y la provincia es muy importante este final de temporada. Hace seis años se estuvo en una situación muy complicada y lo que pase en dos meses es clave”, y pidió a todos “sumar”, dejando claro que ellos nunca van a bajar los brazos e insistió en que “todos están haciendo el mismo trabajo y sacrificio que hace tres meses”.

Del mismo modo, Movilla quiso recordar que ahora mismo están a tres puntos del líder, algo que todos hubieran “firmado con sangre” el pasado verano, y todo en una “situación de inestabilidad brutal, con jugadores partiéndose la cara” a pesar de llevar ya dos meses sin cobrar.

También, y respecto a las críticas y señalamientos que él mismo recibió durante el partido, sí fue duro al puntualizar que “estoy expuesto a críticas, pero no a faltas de respeto. Si ganando 4-0 no estamos contentos, que venga otro porque yo no sé hacerlo mejor, ni sé hacer más. Estos chicos se están partiendo la cara y merecen muchísimo más”. “Yo hago mi trabajo y honro mi profesión lo mejor que sé. Tengo unos jugadores extraordinarios y gracias a ellos estamos en esta situación porque muchos en esta situación levantarían el pie, se bajarían del barco y aquí no bajan los brazos. Llevan dos meses sin cobrar y van a seguir ahí, vamos a seguir todos”.