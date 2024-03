La venganza se sirve en el Ruta

Llega la recta final de la Liga regular en Segunda RFEF y lo hace con un Zamora CF capacitado para aspirar a todo. A falta de seis jornadas, el equipo rojiblanco no descarta poder aprovechar posibles pinchazos de Pontevedra y Ourense para volver a asaltar el liderato, pero para ello saben que hay una cuestión básica: no fallar. Los de Movilla son conscientes de que un tropiezo en un momento tan importante del curso daría al traste con la opción de pelear por el ascenso directo pero siempre quedaría el camino largo, un play-off para el que también están preparados, tanto física como mentalmente. "El reto es estar con opciones de pelear por todo, y eso pasa por ganar este domingo. También es cierto que virtualmente, a falta de seis jornadas, somos equipo de play-off. Con esa puntuación esta temporada nos sobrarían puntos y eso habla muy bien del trabajo de estos chicos. No se está poniendo en valor muchas veces porque, como lo consigues con holgura, parece sencillo", expuso David Movilla. "Ahora vamos a intentar quedar lo más arriba posible, y si Ourense o Pontevedra se descuidan, estar ahí", puntualizó el técnico del Zamora CF. En cuanto a sus principales rivales, recordó que Pontevedra se veía como el gran candidato a ganar el campeonato, con amplitud, "algo para lo que todavía está a tiempo", pero quiso matizar el hecho de que "los que estamos resistiendo el ritmo del Pontevedra somos Ourense y nosotros". Respecto a los orensanos, confesó que en un primer momento "no esperaba que peleara el campeonato como lo está haciendo, pero una vez que los analicé vi que este equipo iba a pelear por todo. Y desde entonces no me sorprende". "La temporada de los tres equipos está siendo sobresaliente", puntualizó el vasco antes de abordar lo importante, su próximo oponente.

Tras dejar atrás una pequeña "crisis de resultados", el equipo de la capital del Duero vuelve esta tarde (18.00 horas) a casa con ganas de reafirmarse y culminar su "resurrección". La victoria ante el Avilés (0-1) del pasado domingo debe ser el punto de partida para encarar la recta final del campeonato regular, y la primera parada será frente a la Gimnástica Torrelavega, un plantel que supo jugarles en la ida.

En su alocución, David Movilla explicaba que, a pesar de la Semana Santa, y quitando algún momento de excepción dados los días especiales que se viven en la capital, la semana ha sido la habitual para ellos "poniendo el foco en lo que nos compete" que es el partido en el que, admitió, no se esperan grandes cambios en el capítulo de altas, ni tampoco demasiados en el once inicial que ponga en juego.

Hablando de su rival, Movilla apuntó que respecto a la ida ha experimentado un cambio de entrenador, y quiso destacar que es "el cuarto mejor equipo fuera de casa, y así lo dicen sus números", y es que ha sido, además, uno de los cuatro equipos que ha ganado al Zamora, uno de los tres que ha superado al Pontevedra y el único que le ha ganado al Ourense dos veces, en Liga y Copa Federación. "Es un rival que contra equipos de arriba saca muy buenos resultados", añadió el entrenador de los rojiblancos. "Los números son algo irrefutable y que tenemos muy presente. En el partido de ida nos ganaron y cuando un equipo vence a otro es porque ha sido superior".

Con este contexto, el técnico espera "un rival que te viene a buscar. Es un equipo valiente, con jugadores diferenciales y distintos registros". "Es un equipo versátil con buenos futbolistas", añadió el vasco quien confían en que sus pupilos sepan cumplir con el plan de partido previsto.

POSIBLE ONCE INICIAL DEL ZAMORA CF / LOZ

Sobre el estado del equipo también habló Fermín Sobrón. El portero del Zamora CF explicó que, a pesar del ambiente festivo que se vive en la ciudad, con la visita de muchos familiares, en el equipo rojiblanco han mantenido el plan de trabajo habitual con entrenamientos diarios e intensos de cara a preparar lo mejor posible su encuentro de esta tarde de Domingo de Resurrección ante un oponente que, a pesar de las diferencias en el marcador, no será fácil. "Somos conscientes de que la Gimnástica a nivel clasificatorio ha sido irregular, pero es uno de los cuatro equipos que nos ha ganado esta temporada y uno de los mejores visitantes. Nosotros nos tomamos el partido con el mismo respeto que ante cualquier otro rival, somos conscientes de que nos va a exigir muchísimo", apuntó el portero en la rueda de prensa previa al choque.

En cuanto a las opciones de campeonar, el cancerbero indicó que "cuando hay cosas que no dependen de nosotros no hay que pensar mucho en ellas. Nosotros nos centramos en ganar cada domingo, hacerlo lo mejor posible y conectarnos con nuestra mejor versión. A final de temporada estaremos preparados para lo que venga: si conseguimos engancharnos arriba y llegar vivos a las últimas jornadas, daremos todo para conseguirlo, y si no es así estaremos preparados para el play-off o lo que venga", concluyó el portero que está viviendo "una temporada muy buena a todos los niveles, personal y de equipo".