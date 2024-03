Fermín Sobrón, portero del Zamora CF: "Estaremos preparados para lo que venga"

Fermín Sobrón, portero del Zamora CF, explicó este sábado que, a pesar del ambiente festivo que se vive en la ciudad, con la visita de muchos familiares, en el equipo rojiblanco han mantenido el plan de trabajo habitual con entrenamientos diarios e intensos de cara a preparar lo mejor posible su encuentro de este domingo ante un oponente que, a pesar de las diferencias en el marcador, no será fácil.

“Somos conscientes de que la Gimnástica a nivel clasificatorio ha sido irregular, pero es uno de los cuatro equipos que nos ha ganado esta temporada y uno de los mejores visitantes. Nosotros nos tomamos el partido con el mismo respeto que ante cualquier otro rival, somos conscientes de que nos va a exigir muchísimo”, apuntó el portero.

En cuanto a las opciones de campeonar, el meta indicó que “cuando hay cosas que no dependen de nosotros no hay que pensar mucho en ellas. Nosotros nos centramos en ganar el domingo, hacerlo lo mejor posible y conectarnos con nuestra mejor versión. A final de temporada estaremos preparados para lo que venga: si conseguimos engancharnos arriba y llegar vivos a las últimas jornadas, daremos todo para conseguirlo, y si no es así estaremos preparados para el play-off o lo que venga”.

Por último, Sobrón quiso dejar patente que “está siendo una temporada muy buena a todos los niveles, personal y de equipo, y estoy muy contento”, concluyó.