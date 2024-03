David Movilla, entrenador del Zamora CF: "Los que estamos resistiendo el ritmo del Pontevedra somos Ourense y nosotros”

El Zamora CF ya está en capilla para un nuevo encuentro de Liga (domingo, 18.00 horas en el Ruta de la Plata) en el que busca confirmar que ha dejado atrás un momento de bache de resultados. La victoria ante el Avilés debe ser el punto de partida para encarar la recta final del campeonato regular, y la inminente parada será frente a la Gimnástica.

En su intervención ante los medios de comunicación, David Movilla explicaba que, a pesar de la Semana Santa y quitando algún momento de excepción dados los días especiales que se viven en la capital, la semana ha sido la habitual para ellos “poniendo el foco en lo que nos compete” que es el partido en el que, admitió, no se esperan grandes cambios en el capítulo de altas.

El rival

En cuanto a su rival, Movilla apuntó que respecto a la ida ha experimentado un cambio de entrenador, y quiso destacar que es “el cuarto mejor equipo fuera de casa, y así lo dicen sus números”, y es que ha sido, además, uno de los cuatro equipos que ha ganado al Zamora, uno de los tres que ha superado al Pontevedra y el único que le ha ganado al Orense dos veces, en Liga y Copa Federación. “Es un rival que contra equipos de arriba saca muy buenos resultados”, añadió el entrenador de los rojiblancos. “Los números es algo irrefutable y que tenemos muy presente. En el partido de ida nos ganaron y cuando un equipo vence a otro es porque ha sido superior”.

Con este contexto, el técnico espera “un rival que te viene a buscar. Es un equipo valiente, con jugadores diferenciales y distintos registros”. “Es un equipo versátil con buenos futbolistas”, añadió el vasco.

El reto

El reto del Zamora CF es seguir sumando y mantener sus opciones de alcanzar el liderato o estar ahí, en esa lucha, hasta el final. “El reto es estar con opciones de pelear con todo, y eso pasa por ganar el domingo. También es cierto que virtualmente, a falta de seis jornadas somos equipos de play-off. Con esa puntuación esta temporada nos sobrarían puntos y eso habla muy bien del trabajo de estos chicos. No se está poniendo en valor muchas veces porque, como lo consigues con holgura, parece sencillo”. “Ahora vamos a intentar quedar lo más arriba posible, y si Ourense o Pontevedra se descuidan, estar ahí”, puntualizó el míster. En cuanto a sus principales rivales, recordó que Pontevedra se veía como el gran candidato a ganar el campeonato, con amplitud, “algo para lo que todavía está a tiempo” pero quiso matizar el hecho de que “los que estamos resistiendo el ritmo de Pontevedra somos Ourense y nosotros”. Respecto a los orensanos, confesó que “no esperaba que peleara el campeonato como lo está haciendo, pero una vez que los analicé vi que este equipo iba a pelear por todo. Y desde entonces no me sorprende”. “La temporada de los tres equipos está siendo sobresaliente”, concluyó.