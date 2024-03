El contacto entre Rubiales y Aldama que no sirvió para nada

Luis Rubiales se ha colado en la "Trama Koldo" y parece confirmarse su relación con Víctor de Aldama, presidente del Zamora CF, aunque estos contactos le han servido para muy poco, al menos en lo deportivo al club rojiblanco. El ex presidente de la Federación Española de Fútbol está siendo investigado por los contratos entre la RFEF y Arabia Saudí para llevar la Supercopa de España a Oriente Medio en colaboración con Albert Piqué. También por la adjudicación de las reformas de La Cartuja de cara a la Eurocopa de 2021 a Gruconsa, que, a tenor de filtraciones de la prensa nacional, le transmitió dinero a él mismo a través de algunas de sus sociedades. Por si esto fuera poco, ‘El Confidencial’ ha publicado que también aparece en el ‘caso Koldo’, un escenario en el que el Zamora CF está presente. Es más, la propia entidad rojiblanca aparece en las conversaciones entre Rubiales y Koldo.

De Aldama, presidente del Zamora, utilizó su relación con Koldo para que este hablara con Rubiales sobre la plaza que el Reus dejó libre en Segunda División B con su desaparición. Ahora sale a la luz unos mensajes en los que el máximo mandatario de la Real Federación Española de Fútbol pone al día al exasesor de Ábalos al hilo de esta situación. Según desvela El Confidencial, la conversación es la siguiente: "Hola, Koldo, amigo. Mira, voy a llamar, ahora, al presidente del Zamora y le voy a contar como está el tema del Reus y también si me pregunta algo de la Selección Sub 21 o lo que sea, ¿vale?. Para tu información, que he visto que tengo una llamada tuya. Si quieres que hable contigo también, me dejas un mensaje y te llamo después", dijo Rubiales en un audio. Su interlocutor le contestó rápidamente: "Mil gracias". Esto sucedió el 17 de julio de 2019.

El 2 de diciembre del mismo año, hay registrado un texto de Rubiales a Koldo que dice así: "Koldo, llámame ya, que despego enseguida. Si no, os llamo yo a las 22.30. Espero que también estéis juntos a esa hora; si no, podemos hacer una llamada a tres. Un abrazo". Se comprende, de esta forma de interactuar, que su relación era ya fluida. Respecto a la mención a la Sub 21, se conjetura con que el expresidente de la RFEF estaba ofreciéndose a que ‘la Rojita’ disputara algún encuentro en el estadio Ruta de la Plata como ya informó LA OPINION EL CORREO DE ZAMORA. Pero estas gestiones, no dieron el fruto deseado para Aldama ya que, como es sabido, la Española terminó adjudicando la plaza del desaparecido Reus Deportivo, al Andorra, club que preside Piqué. Además, la promesa que la Española había efectuado de traer al Ruta de la Plata alguna de las selecciones españoles, no se ha cumplido hasta el momento.