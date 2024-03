Pito Camacho. jugador del Zamora CF: "Yo quiero jugar siempre"

La victoria del Zamora ante la Gimnástica fue una alegría compartida, pero si este domingo había un hombre más feliz que el resto ese era Pito Camacho. Salió al terreno de juego en el minuto 77 y anotó dos goles, un doblete que él necesitaba para reivindicarse y con la que el equipo cerró la victoria. "Mis compañeros y la gente del club sabían las ganas que tenía. Estoy con mucha con mucha confianza y necesitaba un rato con mis compañeros", aseguraba el delantero almeriense al término del encuentro. No escondía el jugador que han sido meses "jodidos" en los que lo ha pasado mal ya que "vienes con ilusión y me han enseñado que no hay que rendirse. Respeto las decisiones del entrenador, pero yo quiero jugar siempre", añadió el veterano jugador quien avanzó que "voy a seguir entrenando al 200%. Cuando salgo, los minutos que me da el míster intento ayudar en lo que pueda y voy a seguir así. Si no juego, me dolería mucho pero esto es fútbol y hay una persona que decide y hay que respetarlo".