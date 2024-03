El Juez Único de Competición no sanciona al CD Villaralbo tras la reclamación del Salamanca UDS

El Juez Único de Competición de la Federación de Castilla y León de fútbol ha emitido ya resolución sobre la reclamación del Salamanca UDS, que acusaba al CD Villaralbo de alineación indebida en el encuentro de Tercera RFEF que disputaron hace diez días.

El responsable federativo no sanciona al club azulón y mantiene el empate con el que acabó el encuentro (1-1), ya que, tal y como reiteró el árbitro en el acta, aunque se intentó hacer un cambio de más, el juego nunca se reanudó por lo que legalmente no hubo alineación indebida.

"Es evidente que, al no haberse permitido la sustitución, independientemente del motivo de la solicitud de la misma, podemos concluir –frente al criterio sostenido por el reclamante- que el CD Villaralbo no superó el número de ocasiones permitidas para realizar las sustituciones, puesto que el árbitro no permitió la realización de la cuarta sustitución intentada por el CD Villaralbo", aclara la resolución.

Sí habló el colegiado de “intento de engaño” por parte de la entidad villaralbina, y por ello sanciona con dos encuentros al delegado del equipo, José Miguel Cesteros.

Ahora el Salamanca podrá recurrir a Apelación, y como último recurso está la vía del TAD.

Por ahora, se da la razón al Villaralbo para el que este punto es de oro en su lucha por la salvación.