David Movilla, entrenador del Zamora CF: "Estoy siendo injusto con jugadores"

Cada semana, un once. Cada jornada, una convocatoria en la que se quedan futbolista fuera. David Movilla tiene cada fin de semana la labor de elaborar el "mejor" equipo titular posible y eso le llevó este jueves a admitir que "siento que estoy siendo tremendamente injusto con jugadores, pero no creo en la justicia en el fútbol ni en la vida". Sobre esta realidad de los descartes, el técnico del Zamora CF dejó claro que "me pongo la gorra de entrenador a la hora de hacer la convocatoria y tomar decisiones, pero al David persona le duele algunas porque hay gente que merece tener más protagonismo del que está teniendo, pero tengo que tomar decisiones".

De este modo se expresó el míster rojiblanco en referencia a algunos integrantes del equipo que están teniendo menos (o nula) presencia en los últimos tiempos como pueden ser Etxaburu o Pito Camacho, entre otros, pero reiteró que "nunca" se ha casado nadie y todo tiene una razón objetiva y analizada por el staff técnico. "Con estos chicos es difícil equivocarse porque el que sale normalmente rinde, y el que no esté preparado para rendir o el que levante el pie le va a costar volver a entrar".

Así de firme se mostró el vasco a la hora de hablar de las "dificultades" a la hora de hacer las convocatorias, aunque de forma positiva ya que está, en líneas generales, satisfecho con el rendimiento de sus pupilos y "tranquilo" porque entre quien entre, siempre hay recambio. De este modo, con la única baja confirmada de Jesús Muñoz, la plantilla afronta su encuentro ante otro oponente de la zona baja, el Racing Villalbés, que es el plantel, a juicio de Movilla, con mayor organización colectiva y capaz de minimizar la ofensiva rival. "Es un equipo muy optimizado", con capacidad de mantener los encuentros abiertos hasta los últimos compases, lo que obligará a mantener la mayor solidez defensiva hasta el final para evitar goles en la recta final, como los que les han condenado ante Fabril (1-2) y Oviedo Vetusta (1-1).

Sin querer entrar en cuestiones que no fueran puramente deportivas, David Movilla dejó claro que afrontan este choque (domingo, 17.30 horas) con ganas, "estables emocionalmente" y dispuestos a hacer valer una de sus virtudes, "la rebeldía".