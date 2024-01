Es paradójico que el grito de guerra de Las Palmas, la última consigna de Kirian en el vestuario a sus compañeros sea "¡Vamos a reventarlos!", cuando juegan a mecer al rival con el balón hasta amodorrarlo y lanzar entonces zarpazos cuando están desprevenido. La afición canariona atendió a las palabras de su entrenador, García Pimienta, y se plantó con camisetas amarillas en el partido ante el Real Madrid ofreciendo un espectáculo en las gradas.

En el Real Madrid rotó Ancelotti, que tiene al once titular en la reserva, por eso introdujo la presencia de Fran García, Ceballos, Camavinga y Brahim. Un jugador por línea sin tocar el dibujo ni la propuesta, al dar al último en el rol de Bellingham. Y en las porterías el sorprendente Álvaro Valles y el intermitente Lunin.

Hipnotizar o revolucionar

Las Palmas empezó apostando por la posesión y los de blanco por buscar la espalda a los canarios. Marvin retrató a Nacho en su primera carrera y Molinero se mostró nervioso entre línea. Pero había mucho respeto y ni Kirian ni Brahim se asomaron en la primera parte al duelo. Rodrygo tuvo la primera, pero Valles justificó su fama sacando una pierna. El canal Mika Mármol, Álex Suárez y Kiriam era el elegido por los locales, pero Camavinga y Ceballos lo cortocircuitaban. El ritmo cansino amarillo sedaba el partido, tratando de adormilar a un Madrid que aceleraba el juego al recuperar la pelota intentando desconectar los rondos locales que invitaban a la siesta.

Al partido le faltaban áreas y le sobraban pases. El plan de García Pimienta no terminaba de someter a los Carletto, que disparó tres veces entre palos en el primer asalto, pese a no crear mucho peligro. Las Palmas acostaba su ataque por la derecha, donde Marwin llegaba desahogado porque ni Vinicius le acompañaba ni Kroos acudía a la ayuda. Munir y Sandro no daban señales de vida en el encuentro. El 0-0 al descanso era justo.

Goles de Javi Muñoz y Vinicius

Comenzó la segunda parte con una mano milagrosa de Lunin a disparo de Munin. Una ocasión inmejorable para un equipo que dispara poco a puerta y debe aprovechar las pocas que tiene. Y en la siguiente, síntoma de que Las Palmas había elevado una marcha, Sandro hizo una enorme jugada, desbordando a Rudiger por el camino y quedando retratados Nacho y Kroos, en la que el delantero local puso la pelota atrás, donde apareció Javi Muñoz, de la cantera madridista para marcar el primer gol. Se echó arriba el Madrid y marcó Carvajal, pero estaba adelantado.

Las Palmas no ganaba al Real Madrid desde 2001 y no dejaba su portería a cero desde 1982. Tenía la oportunidad de romper esa estadística y para ello debía mantener su portería imbatida con más de media hora por delante. Los blancos embotellaron a los canarios en su área, metiendo a Joselu y a Valverde en el campo, y comenzaron a llegar la ocasiones. La primera de Vinicius terminó en la grada, la segunda, tras majestuoso pase de Camavinga, la clavó con la izquierda en las redes de Valles. El undécimo gol del brasileño esta temporada colocaba el empate en el marcador. La salida de Joselu liberó a Vinicius, porque Álex Suárez tuvo que ayudar con el ariete, y el Madrid se activó. Las bandas ganaron profundidad, Vinicius se descolgaba y Joselu reinaba en el espacio aéreo del estadio de Gran Canaria.

Los de García Pimienta trataban de salvar el empate mientras el Madrid volcaba el campo hacia el área de Valles. Un cuarto de hora agónico para los locales que tenían un agujero a la espalda de su lateral derecho. Pero el gol no llegó por ahí, llegó en un córner que sacó Kroos al primer palo y allí apareció Tchouaméni para cabecear a la red el segundo tanto del Madrid y darle los tres puntos. Los de Carletto habían despertado a tiempo de la siesta, después de verse abajo en el tanteador con el gol inicial de Las Palmas.